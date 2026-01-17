SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde iniciou neste sábado (17) a vacinação contra a dengue com um imunizante nacional de dose única desenvolvido pelo Instituto Butantan. A estratégia começou em Maranguape, no Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais, com a imunização de pessoas de 15 a 59 anos. Neste domingo (18), é a vez de Botucatu, no interior de São Paulo.

A Butantan-DV é o primeiro imunizante de dose única do mundo contra a dengue. Além de facilitar a adesão ao esquema vacinal, oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus. Os estudos clínicos indicam eficácia global de 74%, com redução de 91% dos casos graves e 100% de proteção contra hospitalização por dengue.

Os três municípios foram escolhidos para avaliar o impacto do uso da nova vacina, em uma estratégia de "imunização acelerada". O teste será feito com uma parte do lote de 1,3 milhão de doses já entregue pelo Butantan. Na sequência, serão imunizados os profissionais de saúde da atenção primária que atuam na linha de frente do SUS, como médicos, enfermeiros e agentes de saúde, segundo a pasta.

As cidades foram escolhidas por terem população entre 100 mil e 200 mil habitantes e uma rede de saúde que permite avaliar o impacto da vacina na população e na circulação do vírus na comunidade, afirmou o ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, neste sábado, em Maranguape (CE).

Ao longo de um ano, as análises serão conduzidas com apoio de especialistas, que vão avaliar a incidência da dengue nos municípios selecionados, além do monitoramento de possíveis eventos adversos raros após a imunização. Metodologia semelhante já foi adotada em Botucatu (SP) na avaliação da efetividade da vacina contra a Covid.

Nesta primeira etapa, 204,1 mil doses serão distribuídas entre os três municípios: 80 mil para Botucatu; 60,1 mil para Maranguape; e 64 mil para Nova Lima. A quantidade é suficiente para a vacinação em massa da população-alvo nessas cidades.

Para o público de 10 a 14 anos, continua sendo ofertada na rede pública a vacina japonesa, com esquema de duas doses. Inicialmente disponibilizada para municípios prioritários, a vacina agora está disponível em todo o país, nos mais de 5.000 municípios. A produzida pelo Butantan será destinada às demais faixas etárias, de 15 a 59 anos, conforme o limite máximo estabelecido em bula e regulamentado pela Anvisa.

Com a chegada de mais doses, a imunização de profissionais da atenção primária à saúde está prevista para o início de fevereiro. Cerca de 1,1 milhão de doses serão destinadas a profissionais que atuam na linha de frente do SUS, como médicos, enfermeiros e agentes comunitários, assim que esse volume estiver disponível.

Segundo o ministerio, a vacinação do público geral será implementada conforme a disponibilidade de doses. Por meio da parceria de transferência de tecnologia entre o Butantan e a empresa chinesa WuXi Vaccines, a vacinação deve ser gradualmente ampliada para todo o país, começando pela população de 59 anos. A expectativa é de ampliação da produção em até 30 vezes.

Nos municípios-piloto, a imunização ocorre nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e outros pontos de vacinação instalados pela cidade e em locais estratégicos.