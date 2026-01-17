OLINDA, PE (FOLHAPRESS) - Hermes Cristo Neto, 47, está sentado em uma cadeira de plástico ao telefone às 11h30 da última quarta-feira. O salão está com as luzes apagadas, dois ventiladores ligados e não há mais ninguém por ali. "É, só vamos ter uma nova remessa lá para segunda ou quarta-feira", responde ele, enquanto gesticula com apelos que indicam "espere um pouco" antes de começar a entrevista.

"Rapaz, me desculpe, é que está todo mundo atrás da camisa", diz Hermes, presidente da Pitombeira dos Quatro Cantos, uma das mais tradicionais troças (um tipo de agremiação da folia) do Carnaval de Olinda (PE), criada em 1947.

A camisa à qual ele se refere esteve em duas cenas do filme "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa-metragem conquistou dois Globos de Ouro no último domingo (11) e está em busca de uma vaga no Oscar.

Ele veste uma versão branca da camisa, enquanto uma amarela, igual à do filme, está à mesa ainda plastificada. Era a única sem dono, já que todas as 2.000 produzidas foram vendidas a R$ 60. Uma nova fornada, com mais 2.000 camisas, chegará na segunda-feira (19), embora boa parte das peças já tenha sido encomendada.

O desfile da troça da Pitombeira, que conta com 150 a 170 pessoas no Carnaval, custa cerca de R$ 90 mil, verba arrecadada com as vendas nos ensaios, venda de camisas e patrocínios. Além dos bonceos gigantes, o Cantaval de Olinda também é conhecido por agremiações como esta, que desfila com estandartes e tocam frevo.

"O nosso objetivo é vender cerca de 5.000 camisas, porque garante esse Carnaval e mais uma 'laminha' para o próximo", afirma Hermes Cristo Neto,

A camisa retratada no filme é de 1978, embora a história se passe em 1977. A peça foi resgatada no Carnaval de 2019 para homenagear aquela que foi a época de ouro da Pitombeira, de 1974 e 1979.

"Acredito que a produção do filme viu e gostou. Já tínhamos ouvido um rumor de que ela poderia aparecer e na pré-estreia um camarada tirou foto e já me mandou. No dia 6 de novembro, quando o filme foi lançado de fato, veio essa procura toda", explica.

A Pitombeira dos Quatro Cantos surgiu a partir de grupo de rapazes que morava próximo aos Quatro Cantos, cruzamento que é um dos principais pontos da folia na cidade.

Em 17 de fevereiro de 1947, enquanto consumiam bebidas embaixo de uma pitombeira, eles decidiram tirar as camisas, arrancar alguns galhos da árvore e saírem brincando e cantando pelas ruas, compondo músicas e se divertindo.

O sucesso foi tamanho que, a cada ano, a troça ganhou mais adeptos. Sua canção oficial foi composta em 1950, por Alex Caldas.

O estandarte da Pitombeira é composto por um losango que tem, no centro, um trecho do cruzamento das ruas Prudente de Morais e Bernardo Vieira de Melo (onde ficam os Quatro Cantos), com dois cachos de pitomba ao redor. As cores da agremiação são o amarelo e o preto.

Há cerca de 25 anos, a agremiação abre o pré-Carnaval da cidade com um desfile no feriado de 7 de Setembro. Depois disso, segue com cortejos na rua e ensaios mensais até a folia. Em 2023, a troça se tornou Patrimônio Vivo de Pernambuco.

"Posso tirar uma foto da camisa branca, para ver se uma pessoa lá do Rio de Janeiro vai querer?", pergunta um homem, parte de um grupo que chegou na sede do bloco acompanhado de um guia turístico. "Pode, claro", responde Hermes, já posando para a foto.

O telefone toca novamente e mais duas ligações com novas encomendas interrompem a conversa do presidente com o grupo de visitantes: "Olhe, eu queria que o Carnaval fosse dessa proporção sempre. Queria que todos os anos fosse assim."

A Pitombeira já havia escolhido um tema para o Carnaval de 2026, mas ele não havia sido divulgado. Com o sucesso de "O Agente Secreto", a diretoria decidiu adaptá-lo para incluir referências ao filme.

"Estou tentando conseguir um fusca amarelo, mas esse eu acho que é mais difícil e não dá para garantir", conta o presidente.

Antes de embalar a próxima pergunta, a entrevista é interrompida outra vez. Um homem bate à porta e pergunta se há camisas disponíveis. Hermes nega e o visitante faz uma encomenda de quatro unidades, sendo que duas delas seriam enviadas para o Amapá.

A camisa amarela, única que estava sem dono e repousava intacta em cima da mesa, a esta altura já tinha dono. Voltou para casa com este repórter.