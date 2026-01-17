O terceiro episódio inédito da temporada de estreia do programa Olhar Brasil, série documental com dez edições apresentada pela TV Brasil, revela os encantos naturais da cidade de Guarapari, no Espírito Santo, neste sábado (17), às 18h30. A produção original percorre as areias medicinais e mostra a variedade de espécies da região.

O município situado no centro-sul do litoral capixaba preserva raros tesouros ambientais. O seriado apresentado pela emissora pública destaca as areias da Praia da Areia Preta e explica a importância da maior biodiversidade marinha da costa brasileira.

Pautada na riqueza cultural e no potencial turístico no país, a obra é a primeira coprodução realizada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, e por emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

A iniciativa busca fortalecer o audiovisual do país, ao valorizar as características que diferenciam os destinos turísticos nas cinco regiões. Repleto de sotaques variados, o programa traz uma perspectiva singular sobre paisagens, histórias e modos de vida que reconhecem a biodiversidade e os ecossistemas do território nacional. Olhar Brasil está disponível no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

Com visual de tirar o fôlego, a atração analisa como o local paradisíaco se tornou tema de pesquisas acadêmicas e científicas. "Dirigir esse episódio foi uma honra e uma experiência vibrante. Poder mostrar as belezas do litoral do Espírito Santo para todo o Brasil é maravilhoso", afirma o jornalista Ricardo Conde que assina o roteiro do programa realizado pela TV Guarapari. A produção teve locução de Carlos Vitor.

Elementos radioativos com propriedades terapêuticas

Guarapari tem um conjunto de dezenas de praias incríveis, em um recanto do litoral brasileiro que vive o turismo entre o litoral e as montanhas. Esse potencial atrai investimentos para a região dotada de cenários paradisíacos com qualidade de vida. A série Olhar Brasil consulta estudiosos, pesquisadores especialistas em diversas áreas, moradores e turistas.