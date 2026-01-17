BELO HORIZONTE, MG E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (17) em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, e deixou três pessoas mortas, segundo o Corpo de Bombeiros.

A queda se deu em uma área de mata fechada e de difícil acesso. As vítimas são três homens, de acordo com a corporação, que foi acionada para a ocorrência às 9h55.

Ainda segundo os bombeiros, a pessoa que acionou a corporação relatou que a aeronave teria caído momentos após ter decolado, mas uma perícia irá apurar a dinâmica do acidente. O local da queda fica próximo à rua José Martins Brito.

O GOA (Grupamento de Operações Aéreas), especialistas do Goesp (Grupo de Operações Especiais) e militares do quartel de Guaratiba foram acionados para a ocorrência.

Um vídeo compartilhado pelos bombeiros mostra um helicóptero da corporação sobrevoando a área durante as operações de resgate. Uma perícia dos órgãos competentes era aguardada no local no começo da tarde.

A Folha de S. Paulo também acionou a FAB (Força Aérea Brasileira) em busca de mais detalhes da ocorrência, mas não recebeu retorno até a atualização desta reportagem.