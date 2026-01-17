SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (16) o policial militar Hélio Passos, suspeito de envolvimento na morte do comerciante Luis Francisco Caselli, 61. Ele foi assassinado a tiros em novembro de 2025 na Vila Formosa, zona leste de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a vítima atuava como lobista de empresas e tinha diversos registros policiais por estelionato.

As investigações apontam que o policial recebeu o rastreador veicular que estava instalado no carro da vítima e que teria sido usado para monitorar seus deslocamentos antes do crime.

Passos foi preso em Santo André, na Grande São Paulo, e levado pela Corregedoria da Polícia Militar ao Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital.

A reportagem tenta localizar a defesa dele. Procurada na tarde deste sábado (17), a Polícia Militar não havia se manifestado até a publicação deste texto.

Passos trabalhava no 6º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana.

A investigação chegou até o PM após a prisão de Clévio Queiroz dos Santos --apontado pela polícia como a pessoa que vendeu o rastreador utilizado para acompanhar a rotina de Caselli.

Em depoimento, Santos disse que entregou o equipamento a Hélio Passos, segundo a investigação. A partir dessa informação, a Corregedoria da PM e a Polícia Civil pediram a prisão do agente.

A defesa de Santos não foi localizada neste sábado.

Caselli foi morto no dia 24 de novembro, quando chegava em casa de carro. Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens em uma moto se aproximando do veículo. O garupa desce e dispara ao menos três vezes contra a vítima.

Na sequência, o atirador vai até a parte traseira do carro e tenta retirar um objeto. Para os investigadores, ele tentava recuperar o rastreador instalado no veículo.