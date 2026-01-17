SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de um homem foi encontrado dentro de um carro em um córrego em Mauá, na Grande São Paulo, na manhã deste sábado (17).

O motorista de 53 anos estava em um veículo soterrado dentro do córrego, que fica na região da estrada do Schenk, e foi localizado por volta das 6h50.

O Corpo de Bombeiros não liga a queda do carro ao temporal da última sexta-feira (16), que também atingiu a região metropolitana de São Paulo. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de acidente de trânsito no local.

O carro foi retirado do córrego com a ajuda de um caminhão, e a perícia foi acionada, diz a secretaria.

O caso foi registrado como morte suspeita no 1º Distrito Policial de Mauá.

Ainda neste sábado, os bombeiros também localizaram o corpo de Marcos da Mata Ribeiro, 68, no rio Pinheiros, perto da ponte Edson de Godoy Bueno, na Vila Andrade, na zona sul. O carro dele havia sido arrastado na região do Capão Redondo na chuva de sexta.

O veículo foi parar em um córrego na avenida Carlos Caldeira Filho, na zona sul de São Paulo. Ele estava acompanhado da esposa, que continua desaparecida. As buscas por ela continuam.

