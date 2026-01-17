Ao revelar aspectos da rotina desse trabalho, o doc combina histórias pessoais com diversos aspectos do sistema de saúde brasileiro. O média-metragem ressalta a importância da estratégia de saúde da família que transforma a relação entre profissionais de saúde e a população mais vulnerável.

Ficha técnica de Essencial - Equipes de Saúde

País: Brasil

Ano: 2022

Gênero: documentário

Duração: 52 min

Classificação indicativa: Livre

Realização: Produtora Brasileira de Arte e Cultura

Direção Geral: Pedro Saad

Direção e roteiro: Luciano Oreggia

Valorização do conteúdo independente

O média-metragem Essencial - Equipes de Saúde ganha espaço na programação da TV Brasil neste domingo (18). O conteúdo de natureza documental exibido na telinha também pode ser acompanhado sob demanda no app TV Brasil Play.

A emissora pública é um dos canais que mais exibe conteúdo independente nacional. Além de ser uma grande apoiadora da produção de obras desse tipo no mercado audiovisual do país, a TV Brasil fomenta novos realizadores.

