SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Marinha do Brasil enviou neste sábado (17) mergulhadores para auxiliar nas buscas pelos irmãos Agatha Isabelle, 6, e Allan Michael, 4, que estão desaparecidos há 14 dias em Bacabal, no interior do Maranhão.

Marinha enviou 11 militares que agora integram a força-tarefa montada para localizar as crianças. A informação foi divulgada pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB).

Militares vão usar um equipamento especial, chamado Sonar de Varredura Lateral. Esse sonar acústico cria imagens detalhadas embaixo da água, especialmente em ambientes de águas turvas ou profundas, ao funcionar como uma espécie de scanner subaquático.

Além do sonar utilizado pelos militares, a operação também contará com lancha e moto aquática. Agentes da Polícia Rodoviária Federal também foram mobilizados para auxiliar nas buscas por vias terrestres, principalmente nas rodovias. Ainda, se juntaram à força-tarefa sete bombeiros do Pará e outros cinco do Ceará.

Operação já fez uma varredura em uma área de 3,2 km², mas os irmãos ainda não foram localizados. Nos últimos dias, as buscas têm se concentrado em um lago próximo a uma casa abandonada no meio da mata, onde eles teriam passado.

Buscas por irmãos desaparecidos

As operações têm suporte de drones com sensores de movimento, veículos especiais, dois helicópteros e cães farejadores, entre outros equipamentos. A força-tarefa responsável pelas buscas é composta por homens da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros (do Maranhão, Pará e Ceará), Defesa Civil, Exército Brasileiro e Força Estadual Integrada de Segurança Pública, além de voluntários da própria comunidade e da região.

Doze bombeiros e seis cães farejadores foram enviados ontem pelos governos cearense e paraense a Bacabal. Eles somam-se a centenas de agentes de segurança pública do Maranhão e a homens do Exército, além de voluntários.

Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Maranhão fez buscas no Lago Limpo. Local fica a 3 quilômetros da comunidade de São Sebastião dos Pretos. Os irmãos teriam passado pela região, localizado em uma região de mata aberta, enquanto estavam perdidos.

Os bombeiros fizeram mergulhos mais profundos, com a utilização de cilindros de oxigênio, em busca de vestígios das crianças. "Esse é um trabalho que está se fazendo incansavelmente em várias frentes, para que a gente possa continuar com as esperanças cada vez mais renovadas no sentido de encontrar tanto a Isabelly quanto o Michael", disse o prefeito de Bacabal, Roberto Costa (MDB), nas redes sociais.

Paralelamente às buscas, a Polícia Civil do Maranhão investiga o desaparecimento com equipes percorrendo a região. A investigação é criteriosa e silenciosa, de acordo com o governador maranhense, "porque nenhuma hipótese pode ser descartada". Na terça-feira (13), Carlos Brandão informou que o primo do casal de irmãos, Anderson Kauã, 8, encontrado no dia 7, não sofreu violência, segundo exames médicos.