SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil emitiu um alerta extremo de chuva para as zonas leste e sul da cidade de São Paulo. A notificação, mais prolongada nos aparelhos celulares, foi enviada perto das 18h deste sábado (17).

Também de acordo com o órgão estadual, há registro de chuva forte com raios e vento na parte central da capital paulista e em cidades da região metropolitana.

Na zona leste, o córrego da Mooca transbordou por volta das 18h. Até o momento, a cidade registra três pontos de alagamento intransitáveis.

As áreas de instabilidade provocam, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, chuvas em áreas como Capela do Socorro, Cidade Ademar, Santo Amaro, Jabaquara e Ipiranga, na parte sul da cidade.

O centro também registra chuva nas áreas de Mooca, Penha, Aricanduva/Vila Formosa, Vila Prudente e Sapopemba. A Vila Prudente está em estado de alerta

A zona leste tem alagamentos na Avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello, nos dois sentidos, na altura da avenida Salim Farah Maluf, e também na ruia Luis Guerreiro, sentido Vila Ema. Já na zona sul, a avenida das Nações Unidas, na altura da Miguel Yunes, também tem ponto intransitável.