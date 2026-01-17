SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que atingiu a capital paulista fez a Defesa Civil emitir, pela primeira vez, um alerta extremo de chuva para as zonas leste e sul da cidade de São Paulo. A notificação, mais prolongada nos aparelhos celulares, foi enviada perto das 18h deste sábado (17).

A forte chuva causou alagamentos e deixou motoristas ilhados, principalmente na região da Vila Prudente, na zona leste.

Após o transbordamento do córrego da Mooca, a avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello ficou intransitável em diversos pontos desde o viaduto Grande São Paulo até o acesso à avenida Salim Farah Maluf.

Carros ficaram ilhados e motoristas precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Às 19h, a cidade registrava ao menos oito pontos de alagamentos intransitáveis ?sendo seis na avenida Anhaia Mello e proximidades, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo

Na zona sul, a chuva atingiu a Capela do Socorro, Cidade Ademar, Santo Amaro, Jabaquara e Ipiranga. A via mais prejudicada foi a avenida das Nações Unidas, com dois pontos de alagamentos.

O Corpo de Bombeiros registrou dois chamados para queda de árvores e sete para enchentes na tarde deste sábado, até as 18h17. Já painel da Enel indicava 34,6 mil imóveis sem energia elétrica na capital paulista e na região metropolitana até as 18h47.

Alerta extremo tem aviso sonoro de segundos

Diferentemente do alerta severo da Defesa Civil, que emite um som e faz os celulares vibrarem, o alerta extremo faz soar o aviso sonoro por dez segundos. A opção pelo nível mais grave de notificação foi feita por meteorologistas do órgão estadual em razão das fortes chuvas previstas para a região e pelo fato do carro com um casal de idosos ter sido arrastado pela enxurrada, na zona sul da cidade, um dia antes.

A Marinha do Brasil emitiu alerta válido entre a noite de domingo (18) e a madrugada de terça-feira (20) sobre a passagem de uma frente fria que deve afetar a faixa litorânea de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, com ventos de até 75 km/h. Há previsão de ressaca, com ondas de até 2,5 metros, entre a madrugada de segunda-feira (19) e a manhã de terça.