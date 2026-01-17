SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passageiros que usam a linha 3-vermelha do metrô de São Paulo enfrentam transtornos na noite deste sábado (17), com a circulação restrita ao trecho entre as estações Barra Funda (zona oeste) e Tatuapé (zona leste).

O problema ocorreu na região da estação Tatuapé e também provoca efeito cascata na linha 1-azul, onde os trens circulam com velocidade reduzida. De acordo com o Metrô, uma falha em um equipamento que impede a comunicação dos trens com o centro de controle prejudica a circulação.

"Como alternativa, os passageiros podem utilizar as transferências gratuitas para a Linha 11-Coral nas estações Brás e Tatuapé", diz a companhia, que também afirma ter reforçado as equipes nas estações para dar informações aos passageiros.

"As equipes de manutenção já atuam para a identificação e correção do problema, e o Metrô pede desculpas pelo transtorno causado aos passageiros."

Ônibus do Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para auxiliar no trajeto afetado, com 20 veículos articulados, segundo a companhia.

O Metrô também diz ter acionado o Paese trilhos, por meio da linha 11-coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Passageiros relataram transtornos nas redes sociais mais cedo. Segundo informações no site do Metrô, o problema ocorre ao menos desde as 19h40 deste sábado.