SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terceiro governo Lula é recordista em concessões na área de infraestrutura, Trump anuncia tarifas a oito países por Groelândia e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (18).

Estados Unidos

Trump anuncia tarifas a oito países europeus por causa da Groenlândia. Tarifas começam em 10% em fevereiro e podem chegar a 25% em junho contra oito países. União Europeia apoia Dinamarca e alerta que ação militar pode colapsar a Otan.

Governo Lula

Trump convida Lula, Milei e outros líderes para conselho que governará Gaza. Ainda não há informações se o governo brasileiro aceitará o convite. Órgão, presidido pelo próprio americano, é composto por Marco Rubio, Tony Blair e Jared Kushner.

Mercosul

Após 26 anos, Mercosul e União Europeia assinam acordo de livre comércio. Após 26 anos, Mercosul e União Europeia assinam acordo de livre comércio. Tratado ganhou tons geopolíticos após ofensiva de Donald Trump contra comércio internacional.

Banco Master

App do FGC para ressarcir clientes do Banco Master falha no 1º dia. Serão pagos R$ 40,6 bilhões a cerca de 800 mil investidores após liquidação do banco de Daniel Vorcaro.

Eleições 2026

Domiciliar a Bolsonaro une Michelle e Tarcísio, e aliados tentam reabilitar candidatura presidencial. Transferência para Papudinha é vista como vitória da dupla, que, para entusiastas, poderia formar chapa.

São Paulo

Temporal deixa pessoas ilhadas, derruba árvores e tem alerta extremo inédito para São Paulo. Chuva provocou alagamentos nas zonas leste, sul e oeste, segundo centro da prefeitura.

São Paulo

Obra da prefeitura poderia ter evitado morte dos meus pais, diz filho de casal que teve carro arrastado por enchente em SP. Instalação de contenção entre av. Carlos Caldeira Filho e córrego começou um dia após veículo ter sido levado por enxurrada na zona sul.

Oscar 2026

'Está todo mundo atrás da camisa': Pitombeira vê corrida por item de 'O Agente Secreto'. Peça amarela com símbolo do bloco de Olinda é usada por personagem de Wagner Moura em duas cenas do filme.

RJ

Turista argentina precisará usar tonozeleira eletrônica após suspeita de ofensa racista em bar no Rio. Polícia diz que mulher imitou gestos de macaco e reproduziu sons do animal contra funcionário.

Todas

Ficar sem sexo, como Grazi Massafera, ajuda a focar em outras áreas? Entenda impactos do celibato. Opção não traz prejuízos fisiológicos, dizem especialistas, e pode ser forma de autocuidado.