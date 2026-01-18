SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026 estarão abertas nesta segunda-feira (19). Criado há 17 anos pelo governo federal, o sistema seleciona vagas para instituições federal a partir das notas obtidas pelos candidatos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Neste ano, 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de 136 instituições de todo o país estão disponíveis para seleção, de acordo com o MEC (Ministério da Educação). A principal novidade desta edição é a utilização das pontuações dos últimos três anos do Enem --2023, 2024 e 2025.

Para esclarecer dúvidas existentes sobre o Sisu, a Folha preparou uma lista com algumas perguntas e respostas sobre a nota do exame nacional. Veja abaixo:

*Qual é o período de inscrições para o Sisu 2026?*

A partir do dia 19 (segunda-feira) até 23 de janeiro (sexta-feira).

Como os candidatos devem se inscrever e qual é o período da lista de espera?

Os candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior usando o perfil do Gov.br para se inscrever. Além do período regular de inscrições, haverá uma chamada para participar da lista de espera, que ocorrerá do dia 29 de janeiro até 2 de fevereiro.

*Quantas vezes posso alterar as opções de curso e qual inscrição será considerada na seleção?*

É possível alterar as opções de curso quantas vezes for necessário, mas somente até o prazo final de inscrição. Apenas a última inscrição registrada e confirmada ao final do prazo será considerada na seleção.

*Como o Sisu selecionará as notas do Enem para a classificação dos candidatos?*

Segundo o MEC, o Sisu selecionará automaticamente a melhor média ponderada obtida pelo candidato em uma única edição do exame nacional entre as três mais recentes. Será considerada a pontuação da edição em que o participante alcançar as melhores notas, e todos os pontos dessa edição serão utilizados para concorrer à vaga desejada.

*Como o Sisu selecionará a nota do candidato que fez mais de uma edição do Enem?*

*O Sisu permite combinar notas de diferentes edições do Enem para compor a pontuação final?*

Não, o Sisu não combinará notas de diferentes edições do exame nacional. Não será possível, por exemplo, compor a nota final com a pontuação de matemática e ciências da natureza do Enem 2024, a redação e ciências humanas de 2025 e linguagens de 2023.

*As notas obtidas como treineiro serão consideradas pelo Sisu?*

Não. O Sisu não vai considerar as notas obtidas pelos candidatos como treineiros, que são os estudantes que realizaram o exame antes de concluir o ensino médio. As edições realizadas pelo estudante antes da conclusão do ensino médio não entrarão na contagem automática do sistema.

*O que acontece se um estudante fez o Enem como treineiro em 2023 e como concluinte em 2024?*

Nesse caso, apenas a edição de 2024, quando o estudante já era concluinte do ensino médio, será considerada pelo sistema do Sisu. A edição de 2023, realizada como treineiro, não entrará na contagem automática.

*Quantas vagas e instituições participarão do Sisu neste ano?*

Neste ano, o Sisu terá 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 universidades de todo o país. Segundo o MEC, será a edição com o maior número de instituições participantes desde a criação do programa.

Calendário Sisu 2026

- Período de inscrições: 19 a 23 de janeiro

- Resultado da chamada regular dos aprovados: 29 de janeiro

- Chamada regular de matrícula: 2 de fevereiro

- Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro