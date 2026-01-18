SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um piloto de parapente morreu após colidir contra uma árvore em um voo no litoral de Santa Catarina.
Thiago Ohlson era instrutor de voo e morreu com diversas fraturas pelo corpo. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (17) em Penha, no litoral norte catarinense.
O instrutor foi encontrado com diversas fraturas pelo corpo. Bombeiros foram até o local realizar o resgate, mas Ohlson já estava sem vida, ainda com os equipamentos de voo.
Ohlson era piloto experiente de parapente e paraglider. Nas redes sociais ele se descrevia como aventureiro e compartilhava sua rotina de voos e suas atividade na região da Praia Vermelha, onde morava e trabalhava.
O homem foi para a guerra na Ucrânia. Em registros nas redes sociais, ele mostrou o dia a dia do conflito narrando curiosidades e dificuldades do combate.
Voluntário havia voltado em novembro do ano passado da Ucrânia. Em uma publicação no Instagram, ele fez um balanço sobre sua estada no conflito: "No fim, todos voltamos bem e com sorriso no rosto, mas por trás daquele sorriso havia o olhar apavorado de quem passou dias na mata pura adrenalina, vigilância constante e cansaço profundo, só queria um belo banho e dormir".
Familiares e amigos prestaram homenagens nas redes sociais. Em sua última publicação, antes do acidente, Ohlson compartilhou: "Vivendo a minha vida do meu jeito, sem pedir permissão, sem baixar a cabeça, sem aceitar o que não soma. Escolhi a minha paz antes de qualquer coisa, porque ela vale mais que opiniões, mais que explicações, mais que qualquer barulho".