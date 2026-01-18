CAMPINAS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Pentágono colocou cerca de 1,5 mil soldados da ativa em estado de prontidão para possível envio a Minnesota. A medida ocorre diante de protestos contra a política de deportações do governo federal, segundo a imprensa dos Estados Unidos.

Tropas foram orientadas a se preparar para deslocamento caso a situação no estado se agrave. Ainda não há decisão sobre o envio. A Casa Branca afirmou que é procedimento padrão manter o Pentágono preparado para decisões presidenciais. As informações foram repassadas pelo jornal Washington Post.

Presidente Donald Trump ameaçou acionar a Lei da Insurreição. Ele disse que pode autorizar o uso das Forças Armadas se autoridades estaduais não contiverem protestos contra agentes de imigração. A declaração ocorreu após o envio de mais agentes do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, na sigla em inglês) a Minnesota. A Lei da Insurreição permite ao presidente empregar as Forças Armadas dentro do país. A norma pode ser usada em casos de obstrução ilegal ou rebelião contra a autoridade federal.

Soldados designados são especializados em operações em clima frio. Eles pertencem a dois batalhões de infantaria da 11ª Divisão Aerotransportada, sediada no Alasca, segundo a ABC News.

Tensão aumentou em Minneapolis após um agente do ICE matar a tiros Renee Good, cidadã americana e mãe de três filhos. O caso ocorreu em 7 de janeiro, quando ela deixava o local após ordem para sair do veículo.

Desde a semana passada, o governo federal enviou quase 3 mil agentes do ICE e da Patrulha de Fronteira para Minneapolis e St. Paul. A ação faz parte de uma série de intervenções em cidades governadas por democratas. A juíza distrital Kate Menendez, do Tribunal Federal de Minnesota, determinou que agentes federais atuem contra manifestantes em protestos não violentos e que não estejam obstruindo a ação policial.

Trump afirma que o envio de tropas é necessário para combater crimes e proteger propriedades e servidores federais. Há militares destacados em Los Angeles, Chicago, Washington, Memphis e Portland. Neste mês, ele anunciou a retirada da Guarda Nacional de algumas dessas cidades após decisões judiciais desfavoráveis.

Trump afirmou que o ICE está removendo criminosos violentos do país. Em publicação na rede social "Truth Social", ele criticou autoridades de Minnesota por se oporem às deportações. O presidente acusou o governador e a deputada Ilhan Omar de desviar o foco de uma fraude bilionária no estado.

