SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma explosão seguida de incêndio destruiu uma fábrica que fica na cidade de Baotou, na Região Autônoma da Mongólia Interior, ao norte da China, deixou ao menos dois mortos e cinco feridos, segundo a mídia chinesa.

A explosão aconteceu por volta das 15h (horário local; 4h no horário de Brasília) no Baogang United Steel, que produz aço. As causas ainda vão ser investigadas.

Pelo menos cinco pessoas estão desaparecidas, conforme informações da agência de notícias do governo Xinhua. Ainda de acordo com o portal China Daily, citando autoridades locais, ao menos 66 pessoas foram levadas para hospitais da região para tratamento, sendo três em estado crítico.

Baotou é uma cidade-industrial localizada na região autônoma da Mongólia Interior, no norte da República Popular da China. A Mongólia Interior é uma subdivisão administrativa da China, com forte tradição cultural mongol e estratégica para a economia siderúrgica do país. A região tem muitos metais raros.

O Baogang United Steel é uma empresa subsidiária da estatal Baogang Group, uma das maiores e mais antigas empresas siderúrgicas da China, que também atua no comércio digital de aço e na produção de produtos derivados como ferro-gusa e perfis de aço.