RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Governo do Maranhão afirmou neste sábado (17) que as buscas pelos irmãos Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michael, 4, completaram o 14º dia consecutivo e que os trabalhos passam a contar com o reforço da Marinha do Brasil.

As duas crianças desapareceram há duas semanas, no dia 4 deste mês, quando saíram para brincar no interior do município de Bacabal, a cerca de 240 km de São Luís, a capital maranhense.

Segundo o governo estadual, o apoio da Marinha busca ampliar a capacidade de varredura. Uma equipe de 11 militares chegou ao município na tarde de sábado, e o início das atividades de campo deve ocorrer neste domingo (18).

A operação da Marinha prevê o uso do side scan sonar, um equipamento capaz de gerar imagens que indicam se há objetos ou algum tipo de anomalia embaixo d'água.

"Nós todos que fazemos segurança, estadual ou nacional, estamos irmanados com o mesmo propósito de localizar as duas crianças", disse o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Ribeiro Martins, em vídeo divulgado pela pasta.

"Chegou agora a Marinha com seus equipamentos de pesquisa subaquática para fazer essa varredura no rio Mearim", acrescentou.

Inicialmente, o caso envolveu o sumiço de três crianças do território quilombola de São Sebastião dos Pretos, que fica em Bacabal.

O menino Anderson Kauã, 8, primo das crianças que seguem desaparecidas, já foi localizado. Ele realizou exames e permanece sob acompanhamento médico em um hospital da cidade.

As equipes responsáveis pelas buscas já identificaram uma área da mata onde as três crianças estiveram, conforme as informações oficiais.

O local é uma casa abandonada e parcialmente coberta por vegetação que corresponde ao ponto no qual o trio havia se abrigado, segundo o relato de Anderson às autoridades.

Cães farejadores identificaram traços da presença das crianças na área, que fica próxima ao rio Mearim.

Não se sabe ainda a data precisa em que elas teriam passado pelo imóvel. As autoridades dizem acreditar que as crianças ficaram uma noite no local.

Anderson teria saído do ponto para procurar ajuda. Ele foi encontrado debilitado no dia 7 por carroceiros em uma estrada a cerca de 4 km da comunidade quilombola.

Para reforçar as buscas, a Marinha também conta com uma embarcação do tipo voadeira e uma moto aquática.

O Governo do Maranhão disse que as equipes permanecerão à disposição por um período inicial de dez dias, podendo haver prorrogação conforme a necessidade.

A Polícia Civil conduz uma investigação do desaparecimento das crianças. Os agentes estão ouvindo familiares, moradores e outras pessoas que possam contribuir para a resolução do caso.