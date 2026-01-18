SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi morta a tiros neste sábado (17) pelo ex-companheiro próximo a um batalhão da polícia em Santa Catarina.

Daiane Simão da Costa, de 35 anos, foi baleada pelo ex-companheiro, não resistiu aos ferimentos e morreu. A morte foi registrada na manhã de ontem no centro de Balneário Piçarras, litoral norte catarinense.

Daiane tinha uma medida protetiva em seu nome contra o atirador. O agressor, que não teve o nome divulgado, a perseguiu em uma motocicleta antes de atirar.

O atirador havia deixado a prisão há quatro dias. Contra ele havia a medida protetiva da vítima, além de passagens criminais por ameaça contra a mulher, injúria, lesão corporal, tráfico de drogas e dirigir alcoolizado.

Homem tentou se matar na sequência. Com a mesma arma que disparou contra a ex-companheira ele atirou contra a cabeça. Contudo, ele foi socorrido e conduzido em estado grave para o hospital, de acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina.

Daiane trabalhava em um Pronto Atendimento do município e morreu a caminho do trabalho. Ela era tida como dedicada e responsável. Ela era contratada de uma empresa terceirizada: " Sua postura profissional e humana rendeu a admiração e o carinho de todos que conviveram com ela", disse a Prefeitura de Balneário Piçarras em nota. Daiane deixa quatro filhos.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 - Central de Atendimento à Mulher - e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.