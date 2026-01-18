SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de Isabela Miranda Borck, 17, desaparecida há mais de 45 dias em Itajaí (SC), foi localizado em uma área de mata no município de Caraá, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Isabela morava em Itajaí com a mãe e o irmão. Havia recém-concluído o Ensino Médio. O desaparecimento ocorreu em 30 de novembro de 2025.

Pai da adolescente, de 53 anos, está preso desde dezembro, suspeito de envolvimento no crime. Ele foi localizado no dia 18 de dezembro em Maracaju (MS), após trabalho de inteligência. No início da semana, foi transferido para o presídio de Itajaí, onde deu entrada na quinta-feira (15). "Nós tentamos prendê-lo em Caraá, por meio de mandado de prisão, mas um dia antes do cumprimento da medida ele fugiu", afirmou o delegado Jair Francisco dos Anjos, de Santo Antônio da Patrulha (RS).

O corpo foi encontrado anteontem. Estava próximo à residência onde o pai morava à época do desaparecimento, em Caraá (RS), município de pouco mais de sete mil habitantes distante 470 km da cidade onde ela foi vista pela última vez. Segundo o delegado, a residência do pai fica em uma área de difícil acesso. "Encontramos o corpo cerca de 150 metros da residência, mata adentro. Estava envolto em pedaço de lona e escondido sob pedras", afirmou ao UOL.

Ação envolveu policiais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. "Foi um trabalho conjunto com a Polícia Civil de Itajaí, local em que a Isabela foi raptada pelo pai e posteriormente trazida para o Rio Grande do Sul, no município de Caraá", disse o delegado.

Pai disse que não matou a filha. "Ele conta uma versão de que ela teria corrido em meio ao mato e batido a cabeça", afirmou o delegado. "Mas ele mais ou menos que indicou o local onde o corpo estaria para os policiais de Santa Catarina", acrescentou.

Não há informações sobre a causa da morte nem sobre a motivação do crime. Uma coletiva de imprensa deve ocorrer amanhã para detalhar o caso.