Segundo explicou à Agência Brasil o pesquisador Artur Matos, do SGB, ocorreu uma cheia no Rio Acre no fim do ano passado, seguida de muita chuva no início de 2026, o que levou o nível a subir novamente.
Mas com a chuva que já aconteceu, a gente está chegando no máximo hoje, e o nível do Rio deve se estabilizar, começando a cair ainda hoje ou amanhã.
Matos esclareceu que, no SGB, o conceito de inundação significa que as primeiras casas já foram atingidas. Alguma coisa já deve ter sido atingida em Rio Branco.
Na capital do estado, o Rio Acre está atingindo seu pico, o que significa estabilização e queda a seguir. O pesquisador do SGB admitiu, por outro lado, que, se acontecer uma nova chuva, o nível do rio pode voltar a subir.
Já nos municípios de Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia, os níveis do rio apresentam valores abaixo da cota de alerta, de 1.250 cm e 980 cm, respectivamente, atingindo 1.168 cm e 584 cm.
"A onda de cheia já passou, o nível do rio já subiu e já desceu. Agora está descendo.
Na última sexta-feira (16), o SGB alertou que o nível do rio Acre estava na marca de 1.399 cm e continuava a subir, com possibilidade de ultrapassar a cota de inundação em Rio Branco nas próximas horas, que de fato ocorreu. O monitoramento em tempo real pode ser acompanhado pelo Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Acre).
