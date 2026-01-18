SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A semana começa com a possibilidade de "tempestades severas" nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil.

Previsão é de chuvas fortes, com possibilidade de tornados no Paraná, no interior de São Paulo e no sul do Mato Grosso do Sul. As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais também estão em estado de alerta. De acordo com o Inmet, a previsão é de pancadas de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora em algumas regiões desses estados.

Litoral paulista e o Rio de Janeiro merecem atenção especial, segundo o Inmet. Conforme o órgão, há acumulados de chuvas para essas regiões que podem superar 70 milímetros, com registros pontuais acima de 100 milímetros.

No norte e nordeste, há possibilidade de chuva e calor em alguns estados. No Pará e no Amazonas, há riscos de pancadas de chuvas ao longo do dia, mas a temperatura não deve cair. Na Paraíba e na Bahia o dia amanhece chuvoso.

Ventos intensos podem provocar quedas de árvores e acarretar queda de energia. No Rio Grande do Sul, a área metropolitana de Porto Alegre e outras regiões estão em alerta de "perigo" para o risco de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, e ventos de até 100 km/h.

Recomendação é de cuidado redobrado. Os órgãos de segurança orientam a população a tomar precauções, como não se abrigar embaixo de árvores, nem estacionar veículos próximo a torres de transmissão de energia.

Previsão em SP

São Paulo teve um fim de semana bastante chuvoso. A previsão aponta para mais chuvas para amanhã na capital paulista, segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão da prefeitura.

Há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas pela manhã, que ganham força à tarde. CGE alerta para riscos de alagamentos, transbordamentos de rios e córregos.

Temperatura deve cair à noite na capital. Os termômetros oscilam entre a máxima de 25°C durante o dia e a mínima de 18°C à noite.