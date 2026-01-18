SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros procura por dois ciclistas que desapareceram após entrarem em uma trilha de bicicleta em Juquitiba, na Grande São Paulo, desde a última quarta-feira (14).

De acordo com o relato, Gilberto Alves e um amigo pedalavam em uma área de mata e se perderam. Eles chegaram a avisar que estavam perdidos e que seguiriam acompanhando o leito de um rio na trilha, no sentido da Pedra Lisa, na Serra do Mar.

Segundo a corporação, o socorro foi acionado na quinta-feira (15), mas os dois haviam sido vistos, por último, na quarta-feira. As buscas estão sendo feitas em um perímetro onde fica a estrada do Jacuba, onde há várias trilhas.

Participam da ação seis equipes dos Bombeiros, com 11 agentes e três viaturas.

O trabalho foi encerrado na noite deste domingo (18) e deve ser retomado nesta segunda-feira (19).

BUSCA POR MULHER ARRASTADA

Na capital paulista, equipes também continuam a procura por Maria Deusdete Bezerra Ribeiro, 67, nas margens do rio Pinheiros. A idosa foi arrastada com o marido pela enxurrada até o córrego Morro do S, durante temporal na última sexta-feira (16), na zona sul de São Paulo.

Três equipes e 11 homens percorrem o rio com barcos e as margens com viaturas. Uma equipe utiliza drone para a varredura de um braço do córrego na avenida Carlos Caldeira Filho, na Vila Andrade.