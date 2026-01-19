SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O começo de semana em São Paulo deve ter tempo parecido com o dos últimos dias, com pancadas de chuva fortes nesta segunda-feira (19). Mas diferentemente do que tem acontecido nos últimos dias, o temporal, com chance de granizo, pode começar mais cedo, segundo alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A máxima na cidade pode chegar a 25°C, um pouco abaixo do registrado nos últimos dias. Na terça (20), pode cair novamente, para 20°C, prevê o instituto.

O aviso de perigo, o segundo de três níveis do Inmet, indica chuvas de até 100 milímetros, além de ventos de 60 km/h a 100 km/h, com risco de queda de energia, quedas de árvores e alagamentos.

A mudança no tempo é causada pela passagem de uma frente fria, que provoca pancadas de chuva que ganham força no início da tarde, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Há chance de alagamentos, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos, afirma o centro. À noite, a média dos termômetros na cidade deve ficar em torno dos 18°C, segundo o CGE. Na terça, a frente fria segue para outros estados, e a capital paulista terá céu fechado e garoa. As temperaturas devem ficar entre 16°C e 20°C ao longo do dia.

A área sob perigo no aviso do Inmet vai do litoral catarinense até o litoral sul do Rio de Janeiro, passando por São Paulo, em regiões como a capital paulista, Campinas e o Vale do Paraíba.

De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), há possibilidade moderada de deslizamento nas reigões de São Paulo, Sorocaba, Campinas e São José dos Campos. O aviso também vale para Rio de Janeiro, Volta Redonda (RJ), Petrópolis (RJ) e Pouso Alegre (MG).

O risco, diz o Cemaden, se deve a uma suscetibilidade dessas regiões a esses movimentos e ao acumulado de chuva dos últimos dias, especialmente na Grande São Paulo, fora a previsão de chuva moderada e até forte para esta segunda.