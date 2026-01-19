SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026 estão abertas. O sistema do MEC (Ministério da Educação) seleciona vagas para instituições públicas a partir das notas alcançadas pelos estudantes no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Novidade deste ano, o Sisu também vai considerar as notas das três últimas edições do Enem ?2025, 2024 e 2023. Isso significa que o sistema escolherá automaticamente a melhor média ponderada obtida pelo candidato em uma única edição do exame nacional entre as três mais recentes.

Se, por exemplo, a melhor média do estudante foi obtida no Enem 2024, todos os pontos dessa edição serão selecionados pelo sistema para concorrer à vaga desejada.

Para se inscrever, os participantes devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para isso, o candidato precisará fazer o login a partir do perfil do Gov.br. Logo após, o estudante deverá selecionar a primeira e a segunda opção de curso desejado.

Nesta fase, o participante poderá visualizar a nota de corte temporária do curso na instituição desejada. Segundo o MEC, o candidato poderá consultar as notas da edição do exame nacional considerada mais favorável para a opção desejada, além dos pesos definidos pela instituição para o curso.

Além disso, o participante poderá consultar a classificação parcial da posição e das notas de cortes do curso que está concorrendo a partir do segundo dia de inscrições (terça-feira, dia 20).

O MEC ressalta que a classificação parcial é "temporária, ou seja, não corresponde ao resultado do processo seletivo, porque o resultado final pode variar conforme novos candidatos se inscrevem ou modificam suas opções de curso ou de modalidade de concorrência".

As inscrições do Sisu 2026 terminam no dia 23 de janeiro. A primeira chamada dos aprovados será divulgada no dia 29 de janeiro. Caso o estudante seja aprovado, a matrícula na instituição será em 2 de fevereiro.

Os candidatos não aprovados poderão participar da lista de espera. Para isso, os interessados devem se candidatar no site Portal Único de Acesso ao Ensino Superior a partir do dia 29 de janeiro até 2 de fevereiro.

CALENDÁRIO SISU 2026

- Período de inscrições: 19 a 23 de janeiro

- Resultado da chamada regular dos aprovados: 29 de janeiro

- Chamada regular de matrícula: 2 de fevereiro

- Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro