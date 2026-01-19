SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista embriagado atropelou três pessoas na porta de um bar na madrugada desta segunda-feira (19), na Vila Jacuí, na zona leste de São Paulo. Uma das vítimas morreu. O condutor foi preso em flagrante após teste do bafômetro apontar que ele dirigia sob efeito de álcool.

O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite, na avenida Imperador. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o veículo, um Fiat Punto, surge em alta velocidade e avança sobre clientes de um bar que estavam na calça e no meio-fio.

O carro atropelou três pessoas, bateu em uma moto e arrastou um carro que estava estacionado em frente ao comércio, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamados para socorrer as vítimas, que foram levadas ao Hospital Ermelino Matarazzo. Cosme Conceição Borges, 42, não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas permanecem internadas, diz a pasta da segurança.

Os clientes do bar impediram que o motorista do Punto deixasse o local. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o condutor cercado pelas pessoas que testemunharam o acidente.

Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou o consumo de álcool, de acordo com o registro policial. O condutor foi preso em flagrante e responderá por homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal culposa.

O caso será investigado pelo 63ºDP (Vila Jacuí).