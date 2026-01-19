SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A oferta de cursos de graduação em IA (inteligência artificial) no Sisu saltou de 4 para 24 nesta edição, um crescimento de seis vezes em um ano. Com nomes e formatos variados, os novos bacharelados foram lançados principalmente em um movimento associado a políticas do MEC (Ministério da Educação) voltadas à formação em áreas consideradas estratégicas.

A maioria das graduações foi aprovada entre novembro e dezembro de 2025. Atualmente, os cursos se dividem principalmente em três modelos principais: cursos exclusivos de inteligência artificial; cursos combinados de ciência de dados e inteligência artificial; e formações que unem inteligência artificial e engenharia de software.

O Sisu é um sistema unificado utilizado por instituições federais para selecionar estudantes com a nota do Enem. As inscrições deste ano começam nesta segunda (19).

Única universidade pública do estado de São Paulo a criar um bacharelado na área, a UFScar (Universidade Federal de São Carlos) aprovou o curso de ciência de dados e inteligência artificial em setembro de 2025, com conclusão do processo em dezembro. Segundo a universidade, a graduação foi estruturada para responder à demanda crescente por formação especializada.

Além de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram cursos da área no Sudeste. No Nordeste, Ceará, Piauí, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Pernambuco passaram a ofertar a graduação. No Centro-Oeste, há cursos em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Já no Sul, Rio Grande do Sul e Paraná aparecem como opções.

Na região Norte, apenas uma universidade oferecerá o curso pelo Sisu. A UFT (Universidade Federal do Tocantins) é a única do país com um bacharelado interdisciplinar em inteligência artificial. Aprovada em dezembro de 2025, com início previsto para 2026, a graduação adota um modelo em ciclos, com formação básica nos cinco primeiros semestres e, a partir do sexto, itinerários voltados a áreas como agronegócio, bioeconomia, saúde digital, governança e turismo.

Segundo a pró-reitora de graduação da UFT, Valdirene de Jesus, a graduação foi desenhado a partir das especificidades da região e busca formar profissionais capazes de aplicar a IA a problemas socioambientais e econômicos do Tocantins, do entorno amazônico e do cerrado.

Minas concentra o maior número de cursos de graduação em inteligência artificial no país (8) e, em alguns casos, universidades do estado passaram a ofertar mais de um curso. O avanço, porém, não ocorreu apenas com novos bacharelados. No estado, a UFU (Universidade Federal de Uberlândia) reformulou um curso já existente para incorporar a inteligência artificial de forma estruturante.

Na instituição, o curso de engenharia de computação passou a se chamar engenharia de computação com inteligência artificial aplicada. De acordo com o pró-reitor de Graduação, Waldenor Barros Moraes Filho, a mudança acontece por uma transformação acadêmica e do mercado, com a IA deixando de ser um conteúdo pontual para se tornar transversal na formação. O termo "aplicada" indica o foco em problemas concretos, como cibersegurança e otimização de redes.

Questionadas sobre as diferenças em relação às graduações tradicionais da área de computação, as instituições afirmam que os novos cursos foram concebidos com desenho próprio, e não apenas como uma reorganização de disciplinas existentes. Em geral, dizem, a inteligência artificial aparece como eixo estruturante do currículo desde os primeiros semestres, com maior peso de estatística, ciência de dados e aprendizado de máquina.

A UnB (Universidade de Brasília), que voltou a ofertar vagas pelo Sisu neste ano, afirma que o diferencial do bacharelado em inteligência artificial, aprovado em novembro de 2025, está no foco aplicado da formação. Com duração de quatro anos, o curso tem três anos de núcleo comum e um último ano dedicado a ênfases como indústria e governo, robótica, visão computacional, hardware para IA.

Umas das principais iniciativas por trás da expansão é o PBIA (Plano Brasileiro de Inteligência Artificial), que prevê ações de formação, capacitação e requalificação profissional em larga escala, visando reduzir a dependência do país de tecnologias e talentos estrangeiros.

A Folha ouviu 14 instituições que criaram cursos de IA em 2025 e vão ofertá-los pela primeira vez no Sisu. Dez afirmaram ter usado o PBIA como referência na elaboração dos projetos pedagógicos, ainda que com propostas distintas e diferentes níveis de apoio institucional.

Segundo o MEC, a expansão ocorre no âmbito do programa Universidades Inovadoras e Sustentáveis, lançado em outubro de 2025. A iniciativa apoia a criação de cursos, a ampliação de vagas em áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e o fortalecimento dos núcleos de inovação tecnológica.

O programa apoiou a criação de 133 cursos em universidades federais, com 7.987 vagas. Desse total, 45 são cursos de inteligência artificial ou com ênfase na área, somando 3.004 vagas. No Sisu, os 24 cursos de IA ofertaram 1.496 vagas nesta edição. O ministério diz avaliar de forma positiva o crescimento das graduações, mas diz acompanhar o movimento com foco na sustentabilidade acadêmica e na redução de desigualdades regionais.

A graduação em inteligência artificial completa seis anos no Brasil. Em 2020, a UFPB (Universidade Federal da Paraíba) lançou o primeiro curso público de ciência de dados e inteligência artificial. No mesmo ano, a UFG (Universidade Federal de Goiás) criou a primeira graduação com foco exclusivo em IA no país.

Para o professor do Instituto de Informática da UFG, Anderson Soares, a expansão acelerada traz riscos. Segundo ele, parte das graduações pode se tornar apenas uma reembalagem de cursos tradicionais de computação ou engenharia.

"A boa notícia é que a escassez de profissionais na área continua grande, e isso ajuda o país a enfrentar um gargalo histórico", diz. "A má notícia é que, sem infraestrutura adequada, a tecnologia vira uma formação excessivamente teórica, quando deveria ser aplicada."

Na UFG, o curso de inteligência artificial superou medicina e se tornou o mais concorrido da universidade. Soares afirma ter recebido comitivas de universidades interessadas em criar cursos semelhantes. Para ele, a dificuldade de formar docentes especializados e a falta de laboratórios e projetos aplicados podem comprometer a qualidade da formação. "É como abrir um curso de medicina sem hospital", afirma.

Uma das instituições que se inspiraram no modelo da UFG foi a também goiana UFJ (Universidade Federal de Jataí), que incorporou a residência acadêmica ao projeto do curso de inteligência artificial aprovado em setembro de 2025, alinhado às políticas federais para a área.

A diversidade de nomes ?com cursos que repetem a mesma formação sob rótulos distintos reflete, segundo o professor, um momento de transição. Ele acredita que o MEC e o próprio mercado devem promover, nos próximos anos, uma consolidação do modelo. "Criar o curso não é o ponto de partida. É uma consequência de pesquisa, projetos e demanda real."

VEJA OS CURSOS DE IA OFERTADOS NO SISU 2026:

Curso - Instituição - É novo?

Computação e Inteligência Artificial - UFMA - Sim

Inteligência Artificial - UFC - Sim

Inteligência Artificial - UFPE - Sim

Ciência de Dados e Inteligência Artificial - UFPB - Não

Inteligência Artificial - UFS - Sim

Inteligência Artificial - UFDPar - Sim

Inteligência Artificial - UFAL - Sim

Inteligência Artificial - UnB - Sim

Inteligência Artificial - UFG - Não

Inteligência Artificial - UFMS - Sim

Inteligência Artificial - UFJ - Sim

Inteligência Artificial - UFR - Sim

Inteligência Artificial - UFCAT - Sim

Inteligência Artificial e Ciência de Dados - UFF - Sim

Ciência de Dados e Inteligência Artificial - UFSCar - Sim

Inteligência Artificial - Unimontes - Sim

Inteligência Artificial - Unifei - Sim

Inteligência Artificial - Ufop - Sim

Inteligência Artificial (Tecnológico) - UFLA - Sim

Inteligência Artificial - UFU - Sim

Engenharia de Computação com Inteligência Artificial Aplicada - UFU - Não (nome alterado)

Ciência de Dados e Inteligência Artificial - UFV - Sim

Engenharia da Computação e Inteligência Artificial - UFSJ - Sim

Ciência de Dados e Inteligência Artificial - UFSM - Sim

Ciência de Dados e Inteligência Artificial - UEL - Não

Inteligência Artificial e Engenharia de Software - UFPR - Não

Inteligência Artificial - UFFS - Sim

Interdisciplinar em Inteligência Artificial - UFT - Sim