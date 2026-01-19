SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia após um homem morrer e uma mulher desaparecer em uma enxurrada na zona sul de São Paulo, blocos de concreto foram instalados às margens do córrego que passa pela avenida Carlos Caldeira Filho.

Instalação dos blocos foi uma medida emergencial, segundo a Subprefeitura do Campo Limpo. A instalação foi feita no sábado, na manhã seguinte ao desaparecimento de Maria Deusdete e Marcos da Mata Ribeiro.

Guarda corpo instalado no local em 2024 foi vandalizado e furtado, segundo a prefeitura. Imagens do Google Street View mostram que guarda-corpos de metal bloqueavam a área onde o casal caiu em julho de 2024.

Enxurrada carregou ao menos dois carros para dentro do córrego na sexta-feira (16). O motorista do segundo veículo levado pelas águas saiu do carro antes do incidente e sobreviveu.

RELEMBRE O CASO

Veículo no qual Maria e Marcos estavam caiu no córrego durante uma enxurrada. Eles passavam pela avenida durante as fortes chuvas que atingiram na região na sexta-feira.

Marcos foi achado sem vida no sábado. O corpo do idoso estava no Córrego Morro do S, a pouco mais de um quilômetro do ponto de onde desapareceu.

Vídeo gravou o momento em que o carro foi levado pela água. Nas imagens, é possível ver uma mulher e a porta do carro aberta. Algumas pessoas pedem para que ela pule do veículo.

Um segundo veículo também foi gravado sendo arrastado perto do local onde o carro do casal foi avistado. Na noite da sexta, os bombeiros afirmaram que o dono do carro foi encontrado fora do automóvel e bem.

Um corpo foi encontrado durante as buscas pela mulher na manhã desta segunda-feira (19). Ainda não há confirmação sobre se o corpo em questão é de Maria Deusdete.