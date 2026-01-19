SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta segunda-feira (19) durante as buscas por uma idosa que estava desaparecida deste a sexta-feira (16), após ser levada por uma enxurrada.

Corpo estava no rio Pinheiros, perto do Autódromo de Interlagos. A perícia da Polícia Civil e a Polícia Militar foi acionada para reconhecimento da vítima.

Bombeiros ainda não informaram se o corpo achado é o de Maria Deusdete. Ela desapareceu após o carro no qual estava com o marido, Marcos da Mata Ribeiro, cair em um córrego na Avenida Carlos Caldeira Filho, na Vila Andrade, na zona sul de São Paulo.

Buscas pelo corpo da mulher, que tinham sido retomadas na manhã desta segunda-feira (19), foram suspensas. As buscas pela mulher eram feitas em galerias pluviais ao longo da avenida Carlos Caldeira Filho, na direção do rio Pinheiros.

RELEMBRE O CASO

Veículo no qual Maria Deusdete e Marcos da Mata Ribeiro estavam caiu no córrego durante uma enxurrada. Eles passavam pela avenida durante as fortes chuvas que atingiram na região na sexta-feira.

Marcos foi achado morto no sábado. O corpo do idoso estava no Córrego Morro do S, a pouco mais de um quilômetro do ponto de onde desapareceu.

Vídeo gravou o momento em que o carro foi levado pela água. Nas imagens, é possível ver uma mulher e a porta do carro aberta. Algumas pessoas pedem para que ela pule do veículo.

Um segundo veículo também foi gravado sendo arrastado perto do local onde o carro do casal foi avistado. Na noite da sexta, os bombeiros afirmaram que o dono do carro foi encontrado fora do automóvel e bem.