Um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência e atingiu um galpão na cidade de Guarapari, no Espírito Santo.

O que aconteceu

Bombeiros foram chamados para atender a uma suposta queda de avião. A ocorrência foi por volta das 7h30 da manhã de hoje no Aeroporto de Guarapari.

Piloto informou que precisou realizar um pouso forçado. As causas do acidente, no entanto, não foram detalhadas.

Homem saiu do avião com um leve ferimento na mão e não houve mais feridos. Segundo nota do Corpo de Bombeiros, ele não quis ser encaminhado a uma unidade de saúde e deixou o local apenas com um curativo. Na sequência, a ocorrência foi encerrada pelos bombeiros.

Vídeo que circula nas redes mostra telhado de galpão atingido. O Corpo de Bombeiros não esclareceu qual era o uso do galpão. O UOL procurou o Aeroporto de Guarapari e aguarda retorno.