SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motociclista foi morto na manhã de domingo (18) na zona sul de São Paulo ao ser atingido de frente por um motorista que invadiu a contramão em uma tentativa de ultrapassagem. A vítima morreu ainda no local. O caso ocorreu por volta de 6h30, na estrada do M'Boi Mirim, no Jardim Ângela.

Imagens de câmera de monitoramento mostram quando o motociclista identificado como Edvaldo Barbosa de Oliveira, 52, foi atingido de frente pelo carro dirigido por Anísio Tadeu Vitoriano da Silva, 38, durante uma tentativa de ultrapassagem. A vítima foi arremessada.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e a morte foi constatada ainda no local.

Um homem que estava como passageiro no carro que causou o acidente afirmou que o motorista fugiu do local após a colisão. Ele não foi localizado até a manhã desta segunda-feira (19) e é procurado.

O veículo foi apreendido e a perícia acionada. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente no 47° DP (Capão Redondo).