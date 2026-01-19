BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem de 45 anos foi preso no último sábado em Lucas do Rio Verde (MT) sob suspeita de homicídio culposo da própria mãe, Marile Guarnienti Benatti, 68.

De acordo com o relato do suspeito aos policiais, ele estava manuseando a arma de fogo na casa da mãe quando ocorreu um disparo acidental, que atingiu a vítima no tórax.

A idosa chegou a ser socorrida pelo companheiro dela, que a levou ao Hospital São Lucas, mas ela não resistiu aos ferimentos.

A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades, e a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

Acionada pela equipe do hospital, a Guarda Municipal prendeu o filho da vítima e apreendeu a arma supostamente usada no crime. O item estava sobre o ar-condicionado da casa da idosa e não era legalizado, segundo a Polícia Civil.

Os agentes também encontraram, dentro de um carro, uma cartela com cinco munições intactas. A Polícia Civil apura o caso.