SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 30 anos foi morto a facadas pelo companheiro durante uma discussão, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19). A briga teria sido causada por ciúmes.

O caso ocorreu na rua Natanael César, no Jardim Guaciara, na casa onde morava o autor, identificado como Luan, 26.

A vítima, Anderson Ferreira dos Santos, 30, tinha ido até o local, onde ocorreu a discussão. Vizinhos ouviram gritos e chamaram a Polícia Militar, que encontrou Luan ao lado do corpo, chorando.

Os PMs prestaram os primeiros socorros, mas a morte foi constatada no local.

Em entrevista ao Balanço Geral, da TV Record, Luan, que tinha ferimento no rosto, afirmou que não tinha intenção de matar, apenas se defender.

"Ele foi até a minha casa me bater e me matar. Eu só me defendi. Não foi a intenção [matar]. Me arrependi. Eu amo ele. Ele tinha muito ciúmes. Ele me batia sempre", contou.

Luan afirmou que os dois já tinham terminado o relacionamento, mas que a vítima não aceitava.

"A gente já tinha terminado, mas ele não aceitava. Ele chegou, quebrou meu carro, ele quebrou minha cara. Quando ele me batia, ele queria bater na cara porque ele falava que batendo na cara as pessoas não iam me querer mais", relatou.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o autor do crime foi conduzido ao pronto-socorro por apresentar um ferimento no rosto e em seguida encaminhado ao 1º DP de Itapecerica da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A perícia foi acionada e a faca usada no crime foi apreendida. O caso foi registrado como homicídio.

A reportagem não teve acesso à defesa do suspeito.