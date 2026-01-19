SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A passagem de uma frente fria pelos litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro traz chuva volumosa para a região entre este segunda-feira (19) e terça (20).

Frente fria chegou ao Sul do Brasil neste domingo (18), apresentando intensidade acima do normal, segundo a Climatempo. Sistema hoje avança sobre o estado de São Paulo, chegando até o início da noite à capital fluminense.

Volume de chuva nesta segunda pode superar os 70mm em algumas áreas, com registros pontuais acima de 100 mm, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Chuvas podem provocar alagamentos em áreas urbanas, enxurradas, transbordamento rápido de córregos e rios, além de deslizamentos de terra, especialmente em regiões de encostas.

Precipitação em áreas do litoral de São Paulo, da Serra do Mar e do centro-sul do estado do Rio de Janeiro, incluindo Grande Rio e a região serrana fluminense, pode registrar volumes acumulados de 100 mm a 200 mm entre segunda e terça. No território paulista, chuva mais volumosa deve atingir principalmente a Baixada Santista e o litoral norte.

Já no estado Rio de Janeiro, cidades do litoral sul, como Paraty e Angra dos Reis, entram em atenção para chuva persistente entre esta tarde e a madrugada de amanhã. No Grande Rio e na região serrana fluminense, a chuva da tarde e noite de terça-feira também pode ser expressiva e provocar transtornos.

Governo de São Paulo instalou, neste domingo e na segunda, um Gabinete de Crise para reforçar o monitoramento, a articulação entre os órgãos envolvidos e a pronta resposta às ocorrências envolvendo os temporais. Segundo a Defesa Civil Estadual, chuvas, principalmente na faixa leste, poderão ocorrer de moderada a forte intensidade, acompanhadas por raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo.

Na terça, as chuvas intensas devem atingir o Espírito Santo, parte de Minas e de Goiás, incluindo o Distrito Federal. Segundo o Inmet, há previsão para essa região de precipitação entre 30 mm e 100 mm, com ventos intensos, que podem chegar de 60 km/h a 100 km/h.

De acordo com a Climatempo, frente fria está associada a uma massa de ar frio de origem polar, também com intensidade acima da média para o período. Há previsão de ventos marítimos de intensidade moderada a forte, que levam umidade contínua para boa parte do Sudeste do Brasil.

Temperaturas também caem; máxima nesta segunda é de 24ºC em São Paulo e de 36ºC no Rio de Janeiro, de acordo com a Climatempo. Já para terça, os termômetros não devem passar dos 21ºC na capital paulista, e de 27ºC no Rio.