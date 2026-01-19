SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026 estão abertas. O sistema do MEC (Ministério da Educação) seleciona vagas para instituições públicas a partir das notas alcançadas pelos estudantes no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Novidade deste ano, o Sisu também vai considerar as notas das três últimas edições do Enem ?2025, 2024 e 2023. Isso significa que o sistema escolherá automaticamente a melhor média ponderada obtida pelo candidato em uma única edição do exame nacional entre as três mais recentes.

Se, por exemplo, a melhor média do estudante foi obtida no Enem 2024, todos os pontos dessa edição serão selecionados pelo sistema para concorrer à vaga desejada.

Veja o passo a passo.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever, os participantes devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para isso, o candidato precisará fazer o login a partir do perfil do Gov.br.

ESCOLHA DE UNIVERSIDADE E CURSO

Logo após o login, o estudante deverá selecionar a primeira e a segunda opção de curso desejado. Depois desta escolha, o participante deverá definir se concorrerá às vagas de ampla concorrência ou pelo sistema de cotas.

PESQUISE O NÚMERO DE VAGAS E A NORA DE CORTE

De acordo com Marcos Raggazzi, diretor-executivo do Bernoulli, é importante que o candidato pesquise o número de vagas disponíveis e a nota de corte do curso pretendido na universidade desejada.

Caso o estudante escolha o curso de medicina, por exemplo, é importante revisar as notas de cortes das últimas edições do Sisu, como a de 2023 e 2024. A partir disso, o candidato terá uma ideia de quanto será a nota mínima de aprovação.

TENHA MAIS OPÇÕES DE INSTITUIÇÕES E CURSOS

O diretor também recomenda que os estudantes tenham sempre mais opções, seja de curso ou de instituição. "Se o candidato perceber que está muito distante da nota de corte em uma das opções, o ideal é trocar."

"O estudante deve trabalhar com três ou até quatro opções, porque pode acontecer de a primeira estar muito abaixo da nota de corte, enquanto a terceira ou a quarta estejam próximas ou acima", explica Raggazzi.

Por exemplo: Se a nota de corte do curso de medicina na UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) estiver alta, o aluno deverá ter em mente opções em outras instituições, como a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e UFF (Universidade Federal Fluminense).

VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO TEMPORÁRIA ANTES DO TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES

De acordo com o MEC, a classificação temporária da posição e das notas de cortes estará disponível no sistema a partir do segundo dia de inscrições, na terça-feira (20).

Com essas informações, os estudantes poderão visualizar as possíveis mudanças na nota de corte. A partir disso, os participantes também poderão mudar a instituição e o curso de escolha na primeira ou segunda opção desejada.

No entanto, a mudança de curso ou universidade deve ocorrer até o último dia de inscrições, na sexta-feira (23). Após essa data, as opções escolhidas não poderão ser alteradas no sistema.

A primeira chamada dos aprovados será divulgada no dia 29 de janeiro. Caso o estudante seja aprovado, a matrícula na instituição será em 2 de fevereiro.

Os candidatos não aprovados poderão participar da lista de espera. Para isso, os interessados devem se candidatar no site Portal Único de Acesso ao Ensino Superior a partir do dia 29 de janeiro até 2 de fevereiro.

DICAS E RECOMENDAÇÕES

- Pesquisar o número de vagas e notas de corte das últimas edições do Sisu (2023 e 2024) para ter uma ideia da nota mínima necessária para aprovação no curso e universidade desejados.

- Ter outras opções de instituições e cursos desejados. Caso a nota esteja muito distante do corte, priorize alternativas onde suas notas estejam próximas ou acima da pontuação necessária

- Consulte a classificação de notas parciais no site do Sisu. Com isso, é possível acompanhar as mudanças no corte e realizar trocas de curso ou instituições até o final das inscrições

CALENDÁRIO SISU 2026

- Período de inscrições: 19 a 23 de janeiro

- Resultado da chamada regular dos aprovados: 29 de janeiro

- Chamada regular de matrícula: 2 de fevereiro

- Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro