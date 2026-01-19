SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp divulgou nesta segunda-feira (19) o resultado da primeira lista de aprovados via nota do Provão Paulista 2025. Ao todo, 327 candidatos estão sendo convocados para a matrícula na instituição.

De acordo com a Comvest), comissão responsável pelo processo de seleção, metade das 327 vagas é destinada a estudantes cotistas de escolas públicas do estado.

Os aprovados na seleção deverão realizar a matrícula de forma online, no site da Comvest, a partir das 9h do dia 20 de janeiro até as 17 horas do dia 21 de janeiro.

O Provão Paulista é um vestibular seriado, ou seja, é um processo que o estudante tem que obrigatoriamente realizar as três provas, uma em cada ano do ensino médio.

Com as notas das provas seriadas, os estudantes podem concorrer a vagas em instituições paulistas, como a Unicamp, Unesp e USP.