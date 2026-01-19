SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva desta segunda-feira (19), além do acumulado dos últimos dias, provocou estragos no litoral paulista e deixou quase 130 pessoas sem energia elétrica na Grande São Paulo.

Segundo a concessionária Enel, as chuvas e os ventos que atingiram os 24 municípios da Grande São Paulo na área de concessão da distribuidora provocaram danos à rede elétrica em algumas cidades na tarde desta segunda. As mais afetadas foram Embu-Guaçu, Ribeirão Pires, São Lourenço da Serra e Rio Grande da Serra.

Boletim divulgado às 21h19 apontava que 128.70q imóveis estavam sem luz. Na capital paulista eram quase 70,3 mil endereços.

"A companhia segue mobilizada com seu plano de contingência para o verão, com reforço das equipes em campo", diz a Enel, em nota.

Na tarde desta segunda, trecho de serra da rodovia Mogi-Bertioga, um dos acessos para quem vai ao litoral norte do estado, teve de interditado entre os km 77 e 98. A pista foi liberada às 21h20.

Segundo a concessionária Novo Litoral, que administra a rodovia, em 72 horas, o volume de chuva chegou a aproximadamente 190 milímetros, índice considerado acima do considerado seguro para a operação do

Conforme a Defesa Civil estadual, a queda de árvore provocou a interdição da rodovia Rio-Santos nesta segunda, em Itariri, no litoral sul paulista. No início da noite a estrada já havia sido liberada.

Em Ilhabela, no litoral norte, um motociclista acabou atingido por uma árvore na estrada de Castelhanos. Ele foi socorrido pelos bombeiros.

Também em Ilhabela, uma mulher foi levada pela correnteza por causa de uma ocorrência de cabeça d'água -fenômeno que provoca o aumento repentino do volume d'água-, quando estava em uma cachoeira. Ela foi achada posteriormente pelos bombeiros e socorrida.

Não foi informado o estado de saúde das duas vítimas.

Itanhaém, no litoral sul, registrou 176 mm de acumulados de chuva em 12 horas, aponta balanço da Defesa Civil estadual. Foi o maior índice de todo o estado. Na vizinha Peruíbe foram 171 mm e em Praia Grande, 132 mm.

Na Grande São Paulo, Santo André destoou do resto da região, com 153 mm de chuva em 12 horas. Pouco antes das 22h, cerca de 12 mil imóveis estavam sem luz no município.

Em nota, a Defesa Civil do paulista alertou para a ocorrência de chuva forte, ventos intensos e ressaca marítima em todo o litoral paulista nesta segunda, em razão da passagem da frente fria pelo litoral do estado.

Conforme modelos meteorológicos, há previsão de acumulados de até 80 milímetros de chuva em menos de 24 horas. A tendência é que a chuva comece a perder força durante a madrugada de terça-feira (20).

Também eram esperados ventos com rajadas de até 74 km/h, o que eleva o risco de queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

No mar, a atuação da frente fria deve provocar ressaca marítima, com ondas que podem atingir até 2,5 metros, oferecendo risco à navegação e a atividades na orla.

Foi emitido aleta severo para celulares do litoral norte por causa das chuvas.