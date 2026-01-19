SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A divulgação dos resultados do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), nesta segunda-feira (19), expôs um quadro de baixo desempenho em parte relevante das faculdades analisadas. O levantamento mostra que 107 cursos de medicina, dos 351 avaliados, obtiveram conceito 1 ou 2.

Eles pertencem a 97 instituições de ensino superior distintas.

Do total de instituições, 21 tiveram a nota mais baixa do exame. As faculdades pior avaliadas estão concentradas nas regiões sudeste, nordeste e centro-oeste.

A nota do Enamed vai de 1 a 5 e mede o grau de proficiência dos alunos nos conceitos básicos do setor.

Entre as unidades com desempenho insatisfatório, várias estão ligadas a grandes grupos educacionais, que hoje concentram parcela significativa da oferta de vagas em medicina. A lista inclui, por exemplo, 13 faculdades pertencentes ou associadas ao grupo Afya.

Fundado em 2018, o Afya se destaca pela estratégia de expansão agressiva por meio de aquisições, o que tem sido fundamental para sua rápida consolidação no mercado de educação de saúde no Brasil. A empresa tem incorporado diversas instituições de ensino, ampliando sua rede de faculdades de medicina em diferentes regiões do país.

Entre as aquisições estão faculdades como a União Educacional São Francisco e a Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Em nota, o grupo questiona os resultados do exame. "Os resultados do Enamed foram divulgados para as instituições no mês de dezembro pelo sistema e-mec e indicavam que 70% das instituições da Afya haviam recebido notas de 3 a 5", afirma.

Segundo a empresa, estes resultados estavam públicos esta tarde, foram apagados e horas depois "voltaram a ficar públicos, mas divergentes dos números conhecidos pelos grupos de educação desde dezembro".

Os grupos Cogna (das marcas Anhanguera e Pitágoras), Yduqs (controladora da Estácio), Ser Educacional (Maurício de Nassau) e Ânima (Faculdade de Medicina do ABC) também aparecem na lista de faculdades com notas mais baixas.

Total de cursos com conceito 1 ou 2: 107

Instituições de ensino distintas: 97

Perfil predominante: cursos privados

O Enamed é hoje um dos principais instrumentos de avaliação da graduação em medicina e integra o conjunto de indicadores utilizados pelo MEC para fins de regulação, supervisão e acompanhamento dos cursos. Conceitos abaixo do esperado e podem resultar em medidas de monitoramento mais rigorosas e até punições.

O exame é obrigatório para todos os estudantes do último ano. No ano passado, quase 14 mil concluintes foram egressos de centros de ensino com conceitos 1 e 2.

O governo federal entende que, por essa ser a primeira vez que o exame é aplicado, as punições, que valem até a próxima edição, serão gradativas. Vão de suspensão de ingresso no curso, nos casos mais graves (um total de 8 casos), até proibição no aumento de vagas ofertadas.

A sanção não é automática. Agora é aberto um processo administrativo no qual os cursos têm 30 dias para apresentar suas defesas e tentar justificar o desempenho, antes de sofrer a medida cautelar.

Instituições do grupo Afya com nota 1 ou 2

Todas com conceito 2

Afya Centro Universitário De Araguaína (GO)

Afya Centro Universitário De Itaperuna (RJ)

Afya Centro Universitário De Porto Velho (RO)

Afya Faculdade De Ciências Médicas Da Paraíba

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Itabuna (BA)

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Jaboatão Dos Guararapes (PE)

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Marabá (PA)

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Santa Inês (MA)

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Vitória Da Conquista (BA)

Afya Faculdade De Parnaíba (PI)

Afya Faculdade De Porto Nacional (TO)

Afya Universidade Unigranrio 1 (RJ)

Afya Universidade Unigranrio 2