SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O conselho de mãe para não sair de casa sem guarda-chuva e um agasalho, mesmo no verão, nunca valeu tanto. Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que a tempertura máxma na cidade de São Paulo não deve passar dos 21°C nesta terça-feira (20).

A máxima, aliás, tende a ficar próxima da mínima esperada, de 16°C. A previsão é para a estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, onde são feitas as medições oficiais do município.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, a frente fria que reduziu as marcas dos termômetros nesta segunda-feira (19) ?a máxima chegou a 25,2°C contra 28°C do domingo? se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano ainda provocam nebulosidade e chuviscos, além de ajudar no declínio das temperaturas.

"A quarta-feira [21] ainda deve começar com muita nebulosidade e chuviscos, mas o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia", diz o CGE. "As temperaturas devem variar entre mínimas de 16°C e máximas que podem chegar aos 22°C, enquanto os índices de umidade permanecem acima dos 65%."

Quem está no litoral norte de São Paulo ainda deve continuar em alerta, principalmente pela manhã nesta terça-feira, quando há previsão de pancadas de chuva.

O céu deve permanecer com muitas nuvens durante todo o dia. Em São Sebastião, a temperatura máxima poderá chegar a 26°C.

Nesta segunda, cidades do litoral paulista enfrentaram problemas por causa da chuva. Itanhaém, no litoral sul, registrou 176 mm de acumulados de chuva em 12 horas, aponta balanço da Defesa Civil estadual. Foi o maior índice de todo o estado.

A tendência é que a chuva comece a perder força durante a madrugada desta terça-feira no litoral do estado, aponta a Defesa Civil.

A Marinha emitiu alerta de ressaca no mar entre as cidades de Bertioga, no limite entre a Baixada Santista e o litoral norte, e Arraial do Cabo (RJ), com possibilidade de ondas de até 2,5 metros de altura. O aviso vai até a noite desta terça-feira.