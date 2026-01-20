SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem motivado por desentendimentos após término de relacionamento atirou contra a ex-sogra e a ex-esposa dentro de um imóvel na Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, na noite desta segunda-feira (19). Ele foi morto por um atirador de elite da Polícia Militar após manter a ex-mulher como refém.

Policiais militares foram chamados para atender a uma ocorrência de violência doméstica na rua Castel Gandolfo. Ao chegar ao local, os agentes souberam que o homem havia invadido a residência e atirado contra a mãe da ex-companheira, que foi ferida na barriga.

Dentro da casa, ele baleou também a ex-mulher na região do tronco e do ombro. Outras duas pessoas que estavam no imóvel se esconderam: uma inquilina e o ex-cunhado. Ele se trancou no banheiro. A mulher e a ex-sogra do homem buscaram abrigo nos fundos da residência.

Mesmo ferida, a ex-esposa foi feita refém. Segundo documento ao qual a reportagem teve acesso, o homem a manteve como escudo humano e apontou a arma constantemente para os policiais que tentavam se aproximar.

De acordo com o relato policial, no imóvel havia um portão de grade fechado, seguido por um espaço de garagem e a janela da sala da residência. Por ali, era possível visualizar o homem, que estava sentado no sofá com a refém em seu colo.

Agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram acionados para auxiliar nas negociações.

A equipe de atiradores de elite se posicionou e encontrou um momento em que foi possível realizar um disparo em segurança. O tiro foi dado após autorização do comandante, motivado pela situação crítica das duas mulheres baleadas.

As quatro pessoas que estavam na casa, sendo duas feridas, foram encaminhadas para o Pronto-Socorro do Grajaú. A ocorrência foi registrada no 101° DP (Jardim das Imbuias).