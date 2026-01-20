SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o Sisu 2026 estão abertas. Para ajudar os estudantes na escolha de instituições federais de ensino superior, a Folha preparou um levantamento de ao menos cinco universidades com maior oferta de vagas na área de direito em cada uma das cinco regiões do país.

Nesta edição, o MEC (Ministério da Educação) divulgou que 7.388 cursos de 136 instituições públicas estarão disponíveis no sistema.

Além das oportunidades de ampla concorrência, o levantamento apresenta as vagas destinadas às ações afirmativas. As vagas são reservadas para grupos específicos, de acordo com a lei de cotas, incluindo estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, candidatos de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

VEJA AS VAGAS POR REGIÃO DO PAÍS

Região Norte

Universidade - Número de vagas - Vagas de ações afirmativas

Ueap - Universidade Estadual do Amapá - 50 - Sim

Unifesspa - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - 40 - Sim

UFAM - Universidade Federal do Amazonas (Noturno) - 32 - Não

UFAM - Universidade Federal do Amazonas (Integral) - 32 - Não

UFRR - Universidade Federal de Roraima - 25 - Não

Região Nordeste

Universidade - Número de vagas - Vagas de ações afirmativas

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Noturno) - 150 - Não

UFBA - Universidade Federal do Bahia (Integral) - 136 - Não

Ufal - Universidade Federal de Alagoas (Matutino) - 104 - Não

UFBA - Universidade Federal do Bahia (Noturno) - 101 - Não

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Matutino e Noturno) - 100 - Sim

UFPB - Universidade Federal da Paraíba (campi João Pessoa e Santa Rita) | UFMA - Universidade Federal do Maranhão (Matutino e Noturno) | UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Matutino) - 100 - Não

Região Centro-Oeste

Universidade - Número de vagas - Vagas de ações afirmativas

UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (campus Barra dos Garças) - 65 - Não

UFJ - Universidade Federal de Jataí - 60 - Não

UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (campus Cuiabá - Matutino) - 50 - Não

UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (campus Cuiabá - Noturno) - 50 - Não

Unemat - Universidade do Estado do Mato Grosso (campi Alta Floresta, Barra dos Bugres, Cáceres, Diamantino e Ponte e Lacerda) - 40 (cada campus) - Sim

Região Sul

Universidade - Número de vagas - Vagas de ações afirmativas

UFPel - Universidade Federal de Pelotas - 104 - Não

Ufurg - Universidade Federal do Rio Grande (Matutino) - 55 - Sim

Ufurg - Universidade Federal do Rio Grande (Noturno) - 55 - Sim

Unipampa - Fundação Universidade Federal do Pampa (campus Santana do Livramento) - 49 - Sim

Unipampa - Fundação Universidade Federal do Pampa (campus São Borja) - 49 - Sim

Região Sudeste

Universidade - Número de vagas - Vagas de ações afirmativas

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Integral) - 360 - Sim

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Noturno) - 200 - Não

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Matutino) - 200 - Sim

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Noturno) - 150 - Sim

Unirio - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 142 - Sim

A edição do Sisu deste ano marcará uma mudança no critério de utilização das notas ?o sistema passará a considerar a melhor pontuação entre as três últimas edições do exame nacional realizadas pelo candidato.

O sistema utiliza a média das notas do Enem como critério de seleção. O processo seletivo do sistema considera o número de vagas disponíveis em cada curso e modalidade de concorrência.

CALENDÁRIO SISU 2026

- Período de inscrições: 19 a 23 de janeiro

- Resultado da chamada regular dos aprovados: 29 de janeiro

- Chamada regular de matrícula: 2 de fevereiro

- Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro