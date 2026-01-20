SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o Sisu 2026 estão abertas. Para ajudar os estudantes na escolha de instituições federais de ensino superior, a Folha preparou um levantamento de ao menos cinco universidades com maior oferta de vagas na área de direito em cada uma das cinco regiões do país.
Nesta edição, o MEC (Ministério da Educação) divulgou que 7.388 cursos de 136 instituições públicas estarão disponíveis no sistema.
Além das oportunidades de ampla concorrência, o levantamento apresenta as vagas destinadas às ações afirmativas. As vagas são reservadas para grupos específicos, de acordo com a lei de cotas, incluindo estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, candidatos de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
VEJA AS VAGAS POR REGIÃO DO PAÍS
Região Norte
Universidade - Número de vagas - Vagas de ações afirmativas
Ueap - Universidade Estadual do Amapá - 50 - Sim
Unifesspa - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - 40 - Sim
UFAM - Universidade Federal do Amazonas (Noturno) - 32 - Não
UFAM - Universidade Federal do Amazonas (Integral) - 32 - Não
UFRR - Universidade Federal de Roraima - 25 - Não
Região Nordeste
Universidade - Número de vagas - Vagas de ações afirmativas
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Noturno) - 150 - Não
UFBA - Universidade Federal do Bahia (Integral) - 136 - Não
Ufal - Universidade Federal de Alagoas (Matutino) - 104 - Não
UFBA - Universidade Federal do Bahia (Noturno) - 101 - Não
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Matutino e Noturno) - 100 - Sim
UFPB - Universidade Federal da Paraíba (campi João Pessoa e Santa Rita) | UFMA - Universidade Federal do Maranhão (Matutino e Noturno) | UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Matutino) - 100 - Não
Região Centro-Oeste
Universidade - Número de vagas - Vagas de ações afirmativas
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (campus Barra dos Garças) - 65 - Não
UFJ - Universidade Federal de Jataí - 60 - Não
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (campus Cuiabá - Matutino) - 50 - Não
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (campus Cuiabá - Noturno) - 50 - Não
Unemat - Universidade do Estado do Mato Grosso (campi Alta Floresta, Barra dos Bugres, Cáceres, Diamantino e Ponte e Lacerda) - 40 (cada campus) - Sim
Região Sul
Universidade - Número de vagas - Vagas de ações afirmativas
UFPel - Universidade Federal de Pelotas - 104 - Não
Ufurg - Universidade Federal do Rio Grande (Matutino) - 55 - Sim
Ufurg - Universidade Federal do Rio Grande (Noturno) - 55 - Sim
Unipampa - Fundação Universidade Federal do Pampa (campus Santana do Livramento) - 49 - Sim
Unipampa - Fundação Universidade Federal do Pampa (campus São Borja) - 49 - Sim
Região Sudeste
Universidade - Número de vagas - Vagas de ações afirmativas
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Integral) - 360 - Sim
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Noturno) - 200 - Não
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Matutino) - 200 - Sim
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Noturno) - 150 - Sim
Unirio - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 142 - Sim
A edição do Sisu deste ano marcará uma mudança no critério de utilização das notas ?o sistema passará a considerar a melhor pontuação entre as três últimas edições do exame nacional realizadas pelo candidato.
O sistema utiliza a média das notas do Enem como critério de seleção. O processo seletivo do sistema considera o número de vagas disponíveis em cada curso e modalidade de concorrência.
CALENDÁRIO SISU 2026
- Período de inscrições: 19 a 23 de janeiro
- Resultado da chamada regular dos aprovados: 29 de janeiro
- Chamada regular de matrícula: 2 de fevereiro
- Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro
- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro