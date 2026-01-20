SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação contra o tráfico transnacional de drogas cumpre 12 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (20).

Operação Expurgo, da Polícia Federal, mira membros do PCC que coordenam a entrada de cocaína vinda da Bolívia para o Brasil. Segundo as investigações, a maior parte da droga transportada pela quadrilha vinha de Santa Cruz De La Sierra.

"Mulas" eram contratadas pelo grupo criminoso para engolir as drogas em cápsulas e entrarem de ônibus no Brasil. Segundo a PF, ao chegar em São Paulo, essas pessoas eram levadas para chácaras, onde expeliam a droga, que, em seguida, era distribuída no estado.

Mandados são cumpridos em São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Há equipes da PF em Piracicaba; Limeira; Americana; Santa Bárbara d'Oeste; Botucatu; São Paulo e Corumbá.

Em uma das casas, blocos de drogas foram encontrados sob a pia de um banheiro. O material foi achado com ajuda de cães farejadores.

Alguns dos alvos de mandado de prisão já estão em penitenciárias. Segundo a PF, alguns dos membros da quadrilha já foram presos em flagrante ou de forma preventiva por tráfico de drogas.

Grupo começou a ser investigado quando 15 pessoas foram presas com cocaína no organismo em uma casa de Limeira (SP). Na ocasião, adolescentes e uma mulher grávida estavam entre os aliciados pela quadrilha para transportar as drogas.