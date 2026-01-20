SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista e região metropolitana de São Paulo têm 40.417 imóveis sem energia na manhã desta terça-feira (20) após a forte chuva que atingiu a região na segunda-feira (19).

Boletim da Enel divulgado às 7h20 mostra que apenas na cidade de São Paulo são 10.534 endereços com o fornecimento interrompido. Cidades como Cotia, Embu, Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André são os municípios mais atingidos.

Segundo a concessionária, a chuva e os ventos que atingiram os 24 municípios da Grande São Paulo na área de concessão da distribuidora provocaram danos à rede elétrica em algumas regiões. Cerca de 128 mil clientes foram afetados, sendo 70,3 mil apenas na capital.

A Enel afirmou que normalizou o fornecimento para 70% dos clientes afetados e que as equipes atuam para restabelecer o fornecimento de energia para os demais.

Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que o risco de chuva forte diminui consideravelmente nesta terça, quando a máxima em São Paulo não deve passar dos 21°C.