SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil libertou do cativeiro na manhã desta terça-feira (20) um auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda que havia sido sequestrado em São Paulo.

Samuel de Oliveira Magro foi encontrado em um cativeiro próximo a Osasco. A vítima, que também é membro de câmaras julgadoras do Tribunal de Impostos e Taxas, estava em uma casa no final da rua Colinas do Oeste, às margens do Rodoanel Mário Covas.

Ele estava desaparecido desde a noite de domingo. Segundo informações da polícia, ele foi levado por criminosos do prédio onde mora na avenida Rebouças, no Jardim América, enquanto estava dirigindo seu carro.

Sequestradores teriam enviado ainda mensagem ao síndico em nome de Samuel. O recado dizia que o morador autorizava o ingresso dos homens no edifício para vistoria no apartamento ?que não teve sinais de invasão.

Após o sequestro, Samuel conseguiu avisar de forma subliminar ao companheiro sobre o que tinha acontecido. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele usou uma palavra-chave, não informada, que já havia combinado anteriormente com o parceiro para avisá-lo caso uma situação dessa acontecesse.

Cinco suspeitos foram presos pelo crime. As prisões foram feitas pela 3ª Delegacia Antissequestro com o apoio do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos).