SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil libertou na manhã desta terça-feira (20) um juiz que havia sido sequestrado na noite de segunda (19) em área nobre da zona oeste de São Paulo. Cinco sequestradores foram presos.

A vítima é juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do estado, vinculado à Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda).

O magistrado foi abordado pelos criminosos na noite de segunda (19) quando circulava com seu veículo pela avenida Rebouças, próximo à rua Oscar Freire, segundo a polícia. Ele foi levado para um cativeiro em Osasco, na Grande São Paulo.

Por volta de 20h40, o juiz conseguiu ligar para seu companheiro e usou uma palavra-chave previamente combinada, indicando que havia sido sequestrado.

A Divisão Antissequestro foi acionada e, com apoio do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), encontrou o cativeiro na rua Colinas do Oeste, às margens do Rodoanel Mário Covas, em Osasco, e libertou a vítima.

O veículo do juiz ainda não foi localizado.

A polícia investiga se os criminosos tentaram acessar o apartamento em que o juiz morava. O companheiro dele disse em depoimento que o síndico do prédio recebeu mensagem do celular do magistrado liberando a entrada de pessoas no apartamento para vistoria ?ato considerado incomum e suspeito de ter ocorrido sob coação.

Não houve sinais de invasão no imóvel.