(UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo determinou que a polícia retome a investigação sobre a morte do influencer PC Siqueira, que ocorreu em dezembro de 2023. O pedido foi realizado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

O órgão não concorda com a conclusão do caso. A Justiça aceitou o pedido do MP-SP que discorda da conclusão do inquérito policial que apontou suicídio como a causa da morte do influenciador digital.

Polícia fará novas investigações e reconstituição. Serão levadas em conta outras possíveis causas para a morte de PC Siqueira. O MP-SP, em seu pedido à Justiça, afirmou que existem dúvidas sobre o resultado da apuração.

PC Siqueira se suicidou, segundo a investigação inicial da polícia. Corpo do apresentador foi encontrado às 17h50 do dia 27 de dezembro, em seu apartamento localizado no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Foram realizadas perícias no apartamento do youtuber. Ele tinha 37 anos.

QUEM FOI PC SIQUEIRA?

Natural de Guarulhos, Paulo Cezar Goulart Siqueira nasceu em 18 de abril de 1986. Começou a trabalhar como ilustrador e colorista de histórias em quadrinhos na adolescência.

Quando criança, PC era vítima de bullying das outras crianças por causa do seu estrabismo. Por isso, disse ter sido alfabetizado em casa.

Ficou famoso pelo trabalho no YouTube, ao fundar o canal "Maspoxavida", a partir de 2010. Com humor, opinava sobre os mais variados temas. Atingiu mais de dois milhões de seguidores e 16 milhões de visualizações.

Em 2020, PC foi acusado de pedofilia, mas uma investigação policial não encontrou provas do crime. Ele teve seus dispositivos eletrônicos apreendidos para perícia, entre eles computador, HD externo, celular e até videogame.

Muitas opiniões causavam polêmicas, em especial, as de cunho religioso. Ateu, ele fazia piada com símbolos ligados ao cristianismo. "Barata, em minha opinião, é a prova de que Deus não existe", disse ele em um vídeo.

PROCURE AJUDA

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.