RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A passagem de uma frente fria trouxe um temporal para o Rio de Janeiro, afetando principalmente na Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira (19). Duque de Caxias foi a cidade com o maior acumulado de chuva e registrou 212,4 milímetros. No centro do município, carros ficaram presos em ruas inundadas. A prefeitura decretou estágio de alerta máximo (nível 5).

Até o momento, não há registro de desabrigados, porém diversos bairros foram severamente afetados. Ruas ficaram completamente alagadas no centro, na Vila São Luís e no bairro Gramacho, onde vídeos que circulam nas redes sociais mostram carros ilhados e até um jacaré caminhando pelas vias inundadas.

Estruturas públicas também sofreram danos, como o muro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Parque Lafaiete, que desabou.

Em nota, a Defesa Civil de Duque de Caxias afirmou que segue monitorando a situação e informou que, devido à elevação dos rios e ao risco de novos alagamentos, foi emitido o alerta de nível severo. A previsão indica continuidade de chuva, variando de moderada a localmente forte ao longo do dia.

Na região serrana, em Petrópolis, a Defesa Civil desmobilizou, às 7h30 esta terça-feira (20), os 15 pontos de apoio que haviam sido ativados nos primeiros e segundos distritos, após reavaliação das condições meteorológicas. Apesar disso, o órgão alerta que ainda há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia.

A população pode se cadastrar para receber alertas enviando o CEP por SMS para o número 40199 e acompanhar atualizações pelas redes sociais da Defesa Civil e da Prefeitura.

Em comunicado, o governo do Rio de Janeiro afirmou que mantém uma força-tarefa integrada para monitorar as condições climáticas em todos os municípios. Mais de 200 sirenes foram acionadas em diferentes cidades fluminenses.

O trabalho envolve equipes da Defesa Civil Estadual, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e outros órgãos, com atenção especial às regiões da Baixada Fluminense, Costa Verde e Sul Fluminense.

Segundo o Sistema Alerta Rio, esta terça-feira (20), feriado de São Sebastião, será de tempo instável na cidade do Rio de Janeiro. O céu permanece nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento, ventos moderados a fortes e queda acentuada de temperatura, variando entre 18°C e 26°C.

