SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) faz operação na manhã desta terça-feira (20) contra integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) que atuam no tráfico internacional de drogas.

A ação cumpre 12 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão nas cidades de Piracicaba, Limeira, Americana, Santa Bárbara d'Oeste e Botucatu, todas no interior de São Paulo, além da capital paulista e Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

Segundo a PF, parte dos alvos já está presa em razão de mandados anteriores de prisão preventiva, flagrantes e condenações definitivas por tráfico de drogas.

A investigação começou após a prisão de 15 bolivianos em Limeira, por tráfico internacional de drogas. Na ocasião, a polícia descobriu que os imigrantes recebiam cerca de R$ 2.000 para engolir ao menos 50 cápsulas de cocaína e transportá-las em viagens clandestinas de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, até a cidade de São Paulo.

Uma deles chegou a ingerir 120 cápsulas de de uma só vez de acordo com a polícia.

Após chegarem à capital paulista, as mulas, como essas pessoas são chamadas, eram levadas de carro para chácaras no interior do estado, onde expeliam a droga, que era distribuída aos pontos de venda.

As investigações foram conduzidas pela PF com o apoio do serviço de inteligência e do efetivo operacional do 10º Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia).

Na casa de um dos principais alvos da operação, policiais localizaram armas, dinheiro e aparelhos celulares escondidos em fundos falsos de móveis.