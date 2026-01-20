SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia acredita que o pai de Isabela Miranda Borck, preso pelo assassinato da adolescente, cometeu o crime para se vingar de uma condenação por estupro.

Homem tinha sido condenado pela violência sexual -cometida contra a própria filha- uma semana antes de sequestrá-la. Segundo o delegado Roney Péricles, o suspeito disse à polícia que foi até Santa Catarina atrás de Isabela e da ex-esposa para esclarecer a "injustiça" que sofreu ao ser acusado pelo crime.

O pai da garota não confessou assassinato, mas disse que sequestrou a filha. Ele contou aos policiais que foi até a casa dela de madrugada e a raptou sob a ameaça de uma arma de choque. "Ele alega que teria capturado ela no momento em que ela teria descido um vão de escada que daria acesso a um pavimento debaixo da residência", afirmou o delegado.

Segundo o homem preso, Isabela viajou com ele até o Rio Grande do Sul sem relutar, mas fugiu ao chegar na casa dele e morreu após cair em uma área de mata. O homem falou aos policiais que encontrou a filha morta em um buraco e decidiu cobrir o corpo com uma lona.

Polícia acredita que adolescente foi morta antes de ser levada ao Rio Grande do Sul. A principal hipótese da polícia é de que o homem tenha assassinado a adolescente ainda em Itajaí, levando o corpo dela para a mata em seguida. O local onde o corpo de Isabela foi encontrado fica a 470 quilômetros do ponto de onde ela sumiu.

Nome do pai de Isabela não foi divulgado pela polícia. Ele está preso por feminicídio e ocultação de cadáver. Se a investigação apontar que ela foi levada para o Rio Grande do Sul com vida, ele também deve ser indiciado por sequestro.

RELEMBRE O CASO

Isabela desapareceu em 30 de novembro de 2025 em Itajaí. Ela morava com a mãe e o irmão. e tinha recém-concluído o Ensino Médio.

O corpo dela foi encontrado na sexta-feira, após 45 dias desaparecido. Ele estava próximo à residência onde o pai dela morava à época do desaparecimento, em Caraá (RS), município de pouco mais de sete mil habitantes distante 470 km da cidade onde ela foi vista pela última vez.

Pai da adolescente, de 53 anos, está preso desde dezembro, suspeito de envolvimento no crime. Ele foi localizado no dia 18 de dezembro em Maracaju (MS), após trabalho de inteligência. Ele foi transferido para SC e deu entrada no presídio de Itajaí na quinta-feira.

Pai disse que não matou a filha. "Ele conta uma versão de que ela teria corrido em meio ao mato e batido a cabeça", afirmou o delegado. "Mas ele mais ou menos que indicou o local onde o corpo estaria para os policiais de Santa Catarina", acrescentou.