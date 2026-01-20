SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma barragem de água rompeu na cidade de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, na madrugada desta terça-feira (20).

Rompimento da represa localizada no bairro do Gramado, em uma área de mata do município, foi às 3h. O problema aconteceu após dias de chuva na área, que acumulou 31 milímetros em 24 horas ontem.

Uma ponte que passa pela Estrada da Serra foi derrubada com a força da água. O local foi isolado pela Defesa Civil ainda na madrugada de hoje.

Ninguém ficou ferido ou desabrigado, segundo a Defesa Civil. O órgão informou que a prefeitura sinaliza caminhos alternativos para os moradores da região.

A reportagem buscou a Prefeitura de Embu-Guaçu, mas não teve retorno sobre o assunto até o momento. O texto será atualizado tão logo haja retorno.

Grande São Paulo