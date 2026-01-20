SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil libertou nesta terça-feira (20) libertou um juiz do TIT (Tribunal de Impostos de Taxas do estado) que havia sido sequestrado na noite de segunda (19) em área nobre da zona oeste de São Paulo. Cinco suspeitos foram presos.

Ele foi abordado pelos criminosos quando circulava com seu veículo, um Hyundai Tucson, pela avenida Rebouças, próximo à rua Oscar Freire, nos Jardins. O juiz, que também é auditor fiscal, foi levado para um cativeiro em Osasco, na Grande São Paulo.

Por volta de 20h40, o juiz recebeu uma ligação do companheiro e utilizou uma palavra-chave previamente combinada entre eles para avisar que havia sido sequestrado.

O companheiro, então, foi ao 78º DP (Jardins) e registrou boletim de ocorrência. A Divisão Antissequestro foi acionada e, com apoio do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), encontrou o cativeiro na rua Colinas do Oeste, às margens do Rodoanel Mário Covas, e libertou a vítima.

No local, foram presos três homens e duas mulheres. O veículo do juiz ainda não foi localizado.

A polícia investiga também se os criminosos tentaram acessar o apartamento em que o juiz morava. O companheiro dele disse em depoimento que o síndico do prédio recebeu mensagem do celular da vítima liberando a entrada de pessoas no apartamento para vistoria -ato considerado incomum e suspeito de ter ocorrido sob coação.

Não houve sinais de invasão no imóvel.

Investigadores apuram se o crime teria relação com atuação da vítima no Tribunal de Impostos, que é vinculado à Secretaria da Fazenda do estado, e julga processos administrativos tributários. O TIT é composto por servidores que atuam como juízes representantes da Fazenda e dos contribuintes.